Γερμανία: Το ακροδεξιό έντυπο Compact μπορεί να κυκλοφορεί

Απόφαση-σταθμός του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου της Λειψίας ανέτρεψε σήμερα την απαγόρευση της κυκλοφορίας του ακροδεξιού περιοδικού Compact, κρίνοντας ότι, παρά τα αμφιλεγόμενα δημοσιεύματά του, παραμένει εντός των ορίων που ορίζει η ελευθερία έκφρασης και Τύπου.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του πως, αν και το Compact έχει δημοσιεύσει κατ' επανάληψη υλικό που εναντιώνεται στις συνταγματικές αξίες της Γερμανίας, δεν υπερβαίνει ακόμη τα όρια που θέτει το Σύνταγμα σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου. Τόσο η έντυπη όσο και η online έκδοση του περιοδικού παρακολουθούνται στενά από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, η οποία το έχει χαρακτηρίσει ακροδεξιά οργάνωση ήδη από το 2021.

Η πλήρης απαγόρευση της Compact-Magazin GmbH είχε επιβληθεί τον Ιούνιο του 2024 από την τότε Υπουργό Εσωτερικών, Νάνσι Φέζερ, η οποία το είχε περιγράψει ως «κεντρικό φερέφωνο της ακροδεξιάς σκηνής». Ωστόσο, μετά την προσφυγή του αρχισυντάκτη Γιούργκεν Ελζέσερ, το Δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά το μέτρο τον Αύγουστο, αμφισβητώντας κατά πόσο ήταν αναλογικό ως προς τους στόχους που έθετε το Υπουργείο.

Το όριο μεταξύ προστασίας του Συντάγματος και ελευθερίας Τύπου

Το βασικό δίλημμα που τέθηκε ήταν εάν τα δημοσιεύματα του Compact αποτελούν ευθεία απειλή για τη δημοκρατική τάξη της χώρας. Σύμφωνα με τον Ελζέσερ, το περιοδικό δίνει βήμα σε δεξιούς συντάκτες, αλλά «το Compact δεν είναι δεξιό, πολλώ δε μάλλον ακροδεξιό», όπως υποστήριξε ο ίδιος στο Δικαστήριο.

Το δικαστικό σώμα δεν υιοθέτησε την άποψη του αρχισυντάκτη, σημειώνοντας ότι το Compact όντως παρέχει χώρο σε ακροδεξιές ιδέες. Παράλληλα όμως, επισήμανε με έμφαση πως «το Σύνταγμα διασφαλίζει την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου ακόμα και για τους εχθρούς της ελευθερίας». Σύμφωνα με το Δικαστήριο, απαγόρευση θα δικαιολογείτο μόνο εάν οι δραστηριότητες που αντίκεινται στο Σύνταγμα διαμόρφωναν πλήρως τον χαρακτήρα της συγκεκριμένης οργάνωσης, κάτι που στην περίπτωση του Compact «δεν συμβαίνει ακόμη».

Όπως τόνισαν οι δικαστές, δεν τεκμηριώνεται γενικευμένη και καθοριστική απειλή στην ελεύθερη, δημοκρατική τάξη. Επίσης, δεν θεωρήθηκε δικαιολογημένη η απαγόρευση που βασίστηκε στο γεγονός ότι το μέσο δίνει βήμα σε «θεωρίες συνωμοσίας», «ιστορικά αναθεωρητικές απόψεις» ή διαπνέεται από πολεμικό τόνο απέναντι στην κρατική εξουσία σε θέματα όπως η πανδημία ή ο πόλεμος στην Ουκρανία».

