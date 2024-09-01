Ο επικεφαλής της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) στην Θουριγγία Μπγερν Χέκε απέτυχε σήμερα να εκλεγεί στο τοπικό κοινοβούλιο με απευθείας εντολή, καθώς στην εκλογική του περιφέρεια επικράτησε ο υποψήφιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Κρίστιαν Τίσνερ.
Ο κ. Χέκε έλαβε το 38,9% των ψήφων και ο αντίπαλός του το 43% και, σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα, εάν η AfD εκλέξει τελικά πολλούς βουλευτές με απευθείας εντολή, δεν θα μπορεί πλέον να εκλέξει βουλευτές από την λίστα του κόμματος, στην οποία είναι επικεφαλής ο κ. Χέκε. Σε αυτή την περίπτωση, θα μείνει εκτός κοινοβουλίου και πιθανότατα θα χάσει και την θέση του αρχηγού της τοπικής οργάνωσης, η οποία υπό την ηγεσία του έχει χαρακτηριστεί επισήμως «εξακριβωμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική». Ο ίδιος μάλιστα έχει χαρακτηριστεί «φασίστας» με δύο δικαστικές αποφάσεις, για την εσκεμμένη χρήση ναζιστικών εκφράσεων σε δημόσιες εμφανίσεις του και αντιμετωπίζει εσωκομματική κριτική για το ιδιαίτερα σκληρό ύφος του.
