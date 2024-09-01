Περίπου 10.000 εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό τομέα ξεκίνησαν σήμερα απεργία σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ με αιτήματα αυξήσεις μισθών και προσλήψεις προσωπικού

Σύμφωνα με το συνδικάτο Unite Here, περίπου 10.016 μέλη του συμμετείχαν στην απεργία σε 25 εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών κολοσσών Hilton, Hyatt και Marriott.

📣 Seattle Airport Hilton Workers are on the picket line, joining 10,000 hotel workers across the continental USA and Hawaii on strike!!



🪧 We will not accept painful workloads that are breaking our bodies or jobs that can’t support our families. Enough is enough. #1u pic.twitter.com/d2J4m12zuy — UNITE HERE! Local 8 (@UniteHereLocal8) September 1, 2024

Η μεγαλύτερη συμμετοχή ξενοδοχοϋπαλλήλων στην απεργία καταγράφηκε σε ξενοδοχεία στη Βοστώνη, το Σαν Φρανσίσκο και τη Χονολουλού, συνολικά σε οκτώ πόλεις, σύμφωνα με το Unite Here, ενώ ξενοδοχοϋπαλλήλοι σε τέσσερις άλλες πόλεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι απεργίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο έως τρεις ημέρες, τόνισε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις έρχονται εν μέσω διακοπών ενός από τριημέρου διακοπών στη χώρα, καθώς το Σαββατοκύριακο το ακολουθεί η ομοσπονδιακή αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς στις ΗΠΑ, (που γιορτάζεται φέτος αύριο 2 Σεπτεμβρίου). Το τριήμερο αυτό είναι κάθε πολύ κερδοφόρο για την τουριστική βιομηχανία.

Σύμφωνα με το Unite Here, η ξενοδοχειακή βιομηχανία «εκμεταλλεύτηκε» την πανδημία της Covid-19 για να μειώσει το εργατικό δυναμικό, χωρίς να το αναπληρώσει πλήρως μετά την άρση των περιορισμών υγείας.

Μέλη του συνδικάτου υποστηρίζουν επίσης ότι οι μισθοί τους συχνά δεν τους επιτρέπουν πλέον να καλύψουν τα τρέχοντα τους έξοδα και ότι «πολλοί αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα».

Την ίδια ώρα, τονίζουν, ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει ανακάμψει πλήρως από την κρίση της Covid-19.

Το 2023, η μέση τιμή ενός δωματίου ξενοδοχείου στις ΗΠΑ έφτασε τα 156 δολάρια ανά διανυκτέρευση κατά μέσο όρο, ένα ρεκόρ, σύμφωνα με το STR.

Ο μέσος όρος εσόδων ανά δωμάτιο ήταν επίσης υψηλότερος από ποτέ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τους τελευταίους μήνες, πολλές επιχειρήσεις έχουν συνάψει νέες συμβάσεις με εργαζομένους τους, αλλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων δεν κατέληξαν σε συμφωνίες σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

«Είμαστε απογοητευμένοι που η Unite Here επέλεξε να κηρύξει απεργία ενώ η Hyatt παραμένει πρόθυμη να διαπραγματευτεί», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάικλ Ντ' Αντζελο, επικεφαλής εργασιακών σχέσεων στον ξενοδοχειακό όμιλο στις ΗΠΑ.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε δίκαιες συμφωνίες και να αναγνωρίζουμε τις συνεισφορές των εργαζομένων της Hyatt», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι ο ξενοδοχιακός όμιλος είχε λάβει μέτρα για να «ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο μιας απεργίας στις επιχειρήσεις της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

