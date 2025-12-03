Η Γερμανία θα παράσχει επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία μέσω του μηχανισμού PURL, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντελφουλ την Τετάρτη, πριν από το ταξίδι του στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Έιντε, δεσμεύτηκε την Τετάρτη να διαθέσει 500 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά όπλων για την Ουκρανία, μέσω μιας πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για την προμήθεια όπλων στο Κίεβο από τις ΗΠΑ, σημειώνει το Reuters.

Επίσης, και ο Καναδάς πρόκειται να αγοράσει επιπλέον στρατιωτικό υλικό για την Ουκρανία αξίας 200 εκατ. δολαρίων μέσω του μηχανισμού PURL, όωπς δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

