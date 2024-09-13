Λογαριασμός
Γερμανία: Συνελήφθη Σύρος με την υποψία του σχεδιασμού επίθεσης με ματσέτες εναντίον στρατιωτών

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο 27χρονοςείναι υποστηρικτής ριζοσπαστικής ισλαμιστικής ιδεολογίας και «ήθελε να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους στρατιώτες»

γερμανια αστυνομία συλληψη τρομοκρατία επιθεση

Ένας 27χρονος Σύρος συνελήφθη χθες, Πέμπτη, στην Βαυαρία, με την υποψία ότι σχεδίαζε επίθεση με ματσέτες εναντίον στρατιωτών της Bundeswehr, ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Μονάχου, την ώρα που στη Γερμανία - αλλά και στην Ευρώπη - έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση για την νέα μεταναστευτική πολιτική

«Εικάζεται ότι ο άνδρας ήθελε να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους στρατιώτες με δύο ματσέτες κατά τη διάρκεια του μεσημβρινού τους διαλείμματος στο κέντρο της πόλης Χοφ.Ο ύποπτος είχε ήδη αγοράσει τα όπλα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο συλληφθείς είναι υποστηρικτής ριζοσπαστικής ισλαμιστικής ιδεολογίας και φιλοδοξούσε με την επίθεση να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναταραχή.

