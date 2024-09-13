Ένας 27χρονος Σύρος συνελήφθη χθες, Πέμπτη, στην Βαυαρία, με την υποψία ότι σχεδίαζε επίθεση με ματσέτες εναντίον στρατιωτών της Bundeswehr, ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Μονάχου, την ώρα που στη Γερμανία - αλλά και στην Ευρώπη - έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση για την νέα μεταναστευτική πολιτική.

«Εικάζεται ότι ο άνδρας ήθελε να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους στρατιώτες με δύο ματσέτες κατά τη διάρκεια του μεσημβρινού τους διαλείμματος στο κέντρο της πόλης Χοφ.Ο ύποπτος είχε ήδη αγοράσει τα όπλα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο συλληφθείς είναι υποστηρικτής ριζοσπαστικής ισλαμιστικής ιδεολογίας και φιλοδοξούσε με την επίθεση να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναταραχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

