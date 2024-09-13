Με τον Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε ο επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού έγινε σήμερα δεκτός στη Βόρεια Κορέα από τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν στο πλαίσιο της «συνέχισης ενός στρατηγικού διαλόγου», ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

«Οι συναντήσεις στην Πιονγκγιάνγκ διεξήχθησαν μέσα σε εξαιρετικά φιλική ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Οι δύο χώρες έχουν δεσμευθεί σε μια προσέγγιση αφότου η Μόσχα εξαπέλυσε την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας και ενώ οι Δυτικοί κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα ότι παραδίδει πυρομαχικά πυροβολικού και πυραύλους στη Ρωσία.

Η επίσκεψη του Σοϊγκού, πρώην υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, στην Πιονγκγιάνγκ πραγματοποιείται περίπου τρεις μήνες μετά την επίσκεψη του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε γίνει δεκτός τον Ιούνιο με μεγάλες τιμές στη Βόρεια Κορέα.

Οι δύο χώρες είχαν υπογράψει με την ευκαιρία αυτή μια συμφωνία αμοιβαίας άμυνας η οποία είχε προκαλέσει την αγανάκτηση της Ουάσινγκτον και της Σεούλ.

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου είχε δηλώσει πως η συμμαχία αυτή προβλέπει «αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ενός μέρους της συνθήκης» και είχε υπογραμμίσει επίσης ότι η Ρωσία «δεν αποκλείει μια στρατιωτικοτεχνική συνεργασία» με τη Βόρεια Κορέα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν διεθνείς κυρώσεις.

Οι Δυτικοί κατηγορούσαν ήδη τη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ ότι συνεργάζονται σ' αυτό το στρατηγικό τομέα. Σύμφωνα με τους Δυτικούς, η Βόρεια Κορέα παραδίδει πυρομαχικά στη Ρωσία για την επίθεση που διεξάγει στην Ουκρανία και ως αντάλλαγμα λαμβάνει βοήθεια, ιδιαίτερα στο διαστημικό τομέα.

Το ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπογράμμισε έτσι πως η επίσκεψη του Σοϊγκού ενισχύει τη «συνολική στρατηγική σύμπραξη» ανάμεσα σ' αυτές τις δύο χώρες, σε βάρος των οποίων οι Δυτικοί έχουν επιβάλει βαριές κυρώσεις.

Αφότου το Κρεμλίνο εξαπέλυσε την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας το Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία επεδίωξε με επιτυχία να προσεγγίσει αντιπάλους των Δυτικών, ιδιαίτερα την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

