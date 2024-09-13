Με την αντιπαράθεση για την μεταναστευτική πολιτική να μεταφέρεται στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού της Γερμανίας (SPD, Πράσινοι, FDP) υπέβαλαν χθες, Πέμπτη, την πρότασή τους για τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ δικές τους προτάσεις υπέβαλαν οι βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης κινούνται σε σαφώς περισσότερο περιοριστικό πλαίσιο από ό,τι αυτές της κυβέρνησης.

Η κυβερνητική πρόταση «για την βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας και του συστήματος ασύλου» προβλέπει αλλαγές στη νομοθεσία περί ασύλου και διαμονής, καθώς και στη νομοθεσία περί όπλων και στον ομοσπονδιακό νόμο περί συνταγματικής προστασίας, ενώ περιέχει τα νομοθετικά μέτρα του «πακέτου ασφαλείας» που αποφάσισε ο συνασπισμός μετά την επίθεση στο Ζόλινγκεν στις 23 Αυγούστου.

Τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται για τη μετανάστευση αναφέρεται ότι η αναγνώριση προστασίας θα πρέπει να απορριφθεί ή να αποσυρθεί από όσους αναζητούν προστασία στο μέλλον, «εάν διαπράχθηκαν εγκλήματα με κίνητρο αντισημιτικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλο απάνθρωπο κίνητρο».

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα ταξίδια προς την πατρίδα των ατόμων που αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι προστασίας συνήθως οδηγούν στην αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας τους.

Επιπλέον, «οι αλλοδαποί οι οποίοι πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα και των οποίων η αξιολόγηση ασύλου βρίσκεται σε άλλο κράτος, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επιστρέψουν στο κράτος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής τους».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η «εξαίρεση των παροχών για τους αιτούντες άσυλο για ορισμένες περιπτώσεις δευτερογενούς μετανάστευσης» αποσκοπεί στην προώθηση της επιβολής ενός κανονισμού της ΕΕ από το 2013 «που καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό του κράτους-μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος-μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα».

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του κυβερνητικού συνασπισμού, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (Bamf), η οποία σύμφωνα με την πρόταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ταυτότητας ενός αιτούντος άσυλο μέσω μέτρων ταυτοποίησης, θα έχει στο μέλλον την εξουσία να πραγματοποιεί βιομετρικές συγκρίσεις με δημόσια προσβάσιμα δεδομένα μέσω Διαδικτύου.

Οι απελάσεις θα πρέπει επίσης να διευκολυνθούν σε περιπτώσεις όπου ορισμένα εγκλήματα έχουν διαπραχθεί χρησιμοποιώντας όπλο ή άλλο επικίνδυνο εργαλείο.

Αυστηρότερη θα πρέπει επίσης να γίνει η νομοθεσία για τα όπλα. Προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι σε φεστιβάλ και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις, σε χώρους οι οποίοι θεωρούνται ευάλωτοι σε ενδεχόμενες εγκληματικές επιθέσεις, καθώς και στα μαζικά μέσα μεταφοράς και στις στάσεις τους, θα απαγορεύεται «η χρήση μαχαιριών, ανεξαρτήτως του μήκους της λεπίδας».

Η πρόταση της CDU/CSU

Στην πρόταση που υπέβαλε η κοινοβουλευτική ομάδα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), η οποία προηγουμένως αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση θεωρώντας ότι τα μέτρα που εισηγείται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης, γίνεται αναφορά στο άρθρο 72 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεδομένης της τρέχουσας σοβαρής κατάστασης μετανάστευσης και ασφάλειας, η Γερμανία έχει φτάσει σε έκτακτη κατάσταση κατά την έννοια αυτού του άρθρου.

Ως εκ τούτου, οι συνολικές απορρίψεις στα εσωτερικά σύνορα της Γερμανίας είναι νομικά επιτρεπτές, είναι πρακτικά δυνατές και είναι πλέον αναγκαίες ενόψει της τρέχουσας κατάστασης», αναφέρουν οι βουλευτές και επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει πρόταση η οποία να πλησιάζει σε αυτό. Η κυβερνητική πλειοψηφία παρέπεμψε πάντως την πρόταση στις αρμόδιες επιτροπές, ως εκ τούτου δεν θα τεθεί σε άμεση ψηφοφορία από την ολομέλεια.

Προηγουμένως, ο αρχηγός της Κ.Ο. της Ένωσης Φρίντριχ Μερτς είχε καλέσει τον αρχηγό του FDP και υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ να συνεχίσουν τις συνομιλίες, έπειτα από δηλώσεις στελεχών του περί «εγγύτητας» του FDP με τις θέσεις της αντιπολίτευσης στο θέμα της μετανάστευσης.

Ο κ. Μερτς υποστηρίζει ότι ο αριθμός των ατόμων που φθάνουν παράτυπα στην Γερμανία μπορεί να περιοριστεί αισθητά άμεσα μόνο μέσω απορρίψεων στα σύνορα και ζητά το συγκεκριμένο μέτρο να τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο κ. Λίντνερ από την πλευρά του ζήτησε νέα συνάντηση με την αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή τη φορά μεταξύ του καγκελάριου Όλαφ Σολτς, του αντικαγκελάριου Ρόμπερτ Χάμπεκ, του ιδίου και του Φρίντριχ Μερτς. Χθες το βράδυ, σε συνέντευξή του στα ΜΜΕ του Ομίλου Funke, ο κ. Μερτς πρότεινε δοκιμαστική εφαρμογή του μέτρου των απορρίψεων στα σύνορα για τρεις μήνες, από την 1η Οκτωβρίου.

Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) από την πλευρά της υπέβαλε προς ψήφιση «κείμενο θέσεων» της κοινοβουλευτικής ομάδας της, στο οποίο περιγράφεται η ανάγκη τα σύνορα της Γερμανίας να καταστούν άμεσα απολύτως ελεγχόμενα, ακόμη και με την ανέγερση περίφραξης.

Στα μέτρα που προτείνονται περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η απόρριψη οποιουδήποτε εισέρχεται στη χώρα χωρίς άδεια, η άσκηση πίεσης προς μη συνεργάσιμες χώρες προέλευσης και διέλευσης, ακόμη και με την απειλή της ακύρωσης αναπτυξιακής βοήθειας, οι παροχές μόνο σε είδος και όχι σε χρήμα για τους αιτούντες άσυλο, ο αποκλεισμός τους από κοινωνικά επιδόματα, ο περιορισμός του μέτρου της οικογενειακής επανένωσης, η άρση της γενικής απαγόρευσης για απελάσεις προς το Αφγανιστάν και την Συρία, η απαγόρευση των πολλαπλών υπηκοοτήτων και μη αναγνώριση της παράνομης διακίνησης στην Μεσόγειο ως «διάσωσης στην θάλασσα».

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD Αλίς Βάιντελ δήλωσε μάλιστα χθες στην Deutsche Welle ότι «δεν χρειαζόμαστε κλείσιμο των συνόρων για έξι εβδομάδες ή έξι μήνες ή έξι χρόνια, αλλά δια παντός και μάλιστα το χρειαζόμαστε εδώ και δέκα χρόνια». Ζήτησε επίσης την απέλαση όσων βρίσκονται παράνομα στην χώρα και «την απαλλαγή από τα οικονομικά κίνητρα» για τους μετανάστες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της δημόσιας τηλεόρασης ARD, κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD για την σύνταξη του κειμένου, ακούστηκαν και εισηγήσεις για μέτρα στην γραμμή του «κρεβάτι, ψωμί, σαπούνι», κάτι ωστόσο το οποίο δεν αποτυπώνεται στην τελική πρόταση που υπέβαλε το κόμμα στην Bundestag.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.