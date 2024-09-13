«Όχι» της Ελλάδας απέναντι στους γερμανικούς σχεδιασμούς για το μεταναστευτικό - Οι κίνδυνοι και οι αντιδράσεις

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σαφές μήνυμα προς τη Γερμανία πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχτεί μονομερή κατάργηση της Συνθήκης Σένγκεν, ούτε να επωμιστεί δυσανάλογα το βάρος του μεταναστευτικού ζητήματος επειδή βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, έστειλε εκ νέου χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιχαρακώνοντας τα “όρια” της Ελλάδος έναντι του κρίσιμου αυτού ζητήματος, το οποίο ανέκυψε εκ νέου λόγω των πιέσεων που ασκεί το Βερολίνο με τη νέα του στάση.

«Δεν είναι αυτό κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να γίνει ανεκτό» υπογράμμισε εμφατικά ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξή του στο Talkradio. Την ώρα, που η Αθήνα έχει ανταποκριθεί και συνεχίζει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες και συμφωνίες, για την προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ αυτό που διαμηνύεται είναι ότι κάθε άλλη προσπάθεια εις βάρος της, σε σχέση με τη δυσανάλογη διαχείριση του μεταναστευτικού, θα τη βρει απέναντι.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα επικαλέστηκε το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, επιμένοντας στην ανάγκη εφαρμογής του και δείχνοντάς το ως τη συμφωνημένη λύση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, ώστε και η Γερμανία, που με την πολιτική της το θέτει εν αμφιβόλω, να το “χρησιμοποιήσει” ως απάντηση στις πιέσεις που δέχεται από τις μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα. “Ποια μπορεί να είναι η απάντηση; Η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, θα έλεγα ένας δίκαιος συμβιβασμός ανάμεσα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, που αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία που πρέπει να δίνουμε στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για να μπορούμε να επιτελούμε αυτή την αποστολή” παρατήρησε.

Παρότι, βέβαια, ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι τη δεδομένη στιγμή, κατά την οποία το Βερολίνο αποφάσισε εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων στα χερσαία σύνορά της, “το ζήτημα δεν μας αφορά”, η Αθήνα παραμένει σε διαρκή επαγρύπνηση και για το ενδεχόμενο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και ειδικά εκείνες που συνορεύουν με την Ελλάδα, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας, αυξάνοντας την πίεση προς τη χώρα μας.

Την ανησυχία του σχετικά με τις προτάσεις της Γερμανίας εξέφρασε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως βρίσκονται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση.

“Η Γερμανία αντιμετωπίζει πολλά εσωτερικά προβλήματα, λόγω των αποτελεσμάτων των εκλογών και της ενίσχυσης των ακραίων δυνάμεων και επομένως υπάρχει πίεση για αύξηση των μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό θα αρχίσει ελέγχους στα σύνορά της με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Αυτά που επιχειρεί τώρα να εφαρμόσει είναι κόντρα στο Σύμφωνο Μετανάστευσης”, δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για τις πολιτικές επιλογές του Βερολίνου. Εξέφρασε και ο ίδιος τους κινδύνους που εγκυμονεί η επίμαχη απόφαση αλλά και το ενδεχόμενο να την μιμηθούν και άλλες χώρες. “Η Ελλάδα δεν συνορεύει με τη Γερμανία, ωστόσο, εάν αρχίσουν όλες οι χώρες να το κάνουν αυτό, σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτός θα πρέπει να φτάσει στην Ελλάδα; Στην Πολωνία; Στη Βουλγαρία; Σε μια χώρα που συνορεύει – από κάπου μπήκε”, είπε, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση της Γερμανίας “εξαιρετικά νευρική”.

Το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές ηγεσίες και κυρίως σε χώρες που γειτνιάζουν με τη Γερμανία, κάποιες εκ των οποίων έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχτούν επιστροφές μεταναστών – προσφύγων από τη Γερμανία.

Υπό αυτό το κλίμα ιδιαιτέρως κρίσιμη κρίνεται η επικείμενη Σύνοδος του Βερολίνου για τα σύνορα και την ασφάλεια, την επόμενη εβδομάδα, όπου οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό αναμένεται να απασχολήσουν μεγάλο μέρος της ατζέντας. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στη Σύνοδο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη θέση της χώρας μας ενώπιον όλων αλλά και στο τετ α τετ με τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει το μεταναστευτικό.

Έντονες αντιδράσεις πάντως υπάρχουν ήδη από γειτονικές χώρες της Γερμανίας. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έκανε λόγο για απαράδεκτα σχέδια της Γερμανίας, κατηγορώντας τη ότι πρακτικά αναστέλλεται ο χώρος Σένγκεν. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ, ανέφερε σε αυστηρούς τόνους ότι η Αυστρία δεν θα δεχτεί επιστροφές αιτούντων άσυλο από τη Γερμανία, ενώ ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε σκωπτικά: “Γερμανία καλώς ήρθες στο κλαμπ!”.

