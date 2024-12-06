Συνάντηση στην Ντόχα θα έχουν αύριο, Σάββατο οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, του Ιράν και της Ρωσίας για να συζητήσουν την αστραπιαία προέλαση των ανταρτών στη Συρία, όπως δήλωσε την Παρασκευή τουρκική διπλωματική πηγή.

Οι Σύροι αντάρτες έχουν σημειώσει τα μεγαλύτερα κέρδη τους στο πεδίο της μάχης από τότε που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος πριν από 13 χρόνια, προκαλώντας ένα καταστροφικό πλήγμα στον Πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αντάρτες κατέλαβαν την κύρια βόρεια πόλη του Χαλεπίου προτού φτάσουν ως το κέντρο της Χάμα, καταλαμβάνοντας τη στρατηγική κεντρική πόλη για πρώτη φορά.

Η Τουρκία, η Ρωσία και το Ιράν διεξήγαγαν τακτικά συνομιλίες για το μέλλον της Συρίας στο πλαίσιο της γνωστής ειρηνευτικής διαδικασίας της Αστάνα. Ενώ η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, υποστηρίζει την πολιτική και ένοπλη αντιπολίτευση, η Ρωσία και το Ιράν υποστηρίζουν τον Άσαντ.

Η πηγή είπε ότι οι τρεις υπουργοί αναμένεται να συναντηθούν στο περιθώριο του Φόρουμ της Ντόχα το Σάββατο στο πλαίσιο της διαδικασίας της Αστάνα, αλλά δεν παρείχαν περαιτέρω πληροφορίες.

Τη Δευτέρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είπε ότι θα καταβληθεί νέα προσπάθεια για την αναβίωση της διαδικασίας της Αστάνα.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, η Άγκυρα κάλεσε τον Άσαντ να συνεργαστεί με τον συριακό λαό για να βρεθεί μια πολιτική λύση. Αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην επιχείρηση των ανταρτών και είπε ότι δεν ήθελε να δει ένα νέο μεταναστευτικό κύμα να κατευθύνεται προς τα σύνορά της.

Πηγή: skai.gr

