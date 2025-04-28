Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος που πετούσε πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα χωρίς σήμα εντοπισμού προκάλεσε συναγερμό στους αιθέρες της Γερμανίας σήμερα, με αποτέλεσμα να απογειωθούν μαχητικά Eurofighter για να ελέγξουν τις δυνητικές απειλές.

Η πολεμική αεροπορία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι τα μαχητικά Eurofighter απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση στο Λάαγκε στη βορειοανατολική Γερμανία στις (09:20 GMT) 11:20 ώρα Ελλάδας και επέστρεψαν ξανά στις 12:45.

Το ρωσικό αεροσκάφος, ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος Ilyushin 20, εντοπίστηκε να πετάει χωρίς σήμα αναμεταδότη, σύμφωνα με τη γερμανική πολεμική αεροπορία.

Τα αεροσκάφη Eurofighter είναι μέρος μιας μονάδας επιφυλακής ταχείας αντίδρασης (QRA), μιας κατάστασης ετοιμότητας που διατηρείται για τη διασφάλιση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Γερμανίας, τα αεροσκάφη της που ανήκουν στην ομάδα ταχείας αντίδρασης (QRA), απογειώνονται μία με δύο φορές τον μήνα λόγω έλλειψης συστήματος ραδιοεπικοινωνίας με πολιτικά αεροσκάφη, γνωστού ως COMLOSS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.