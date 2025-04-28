Ο Μπεν Άφλεκ φαινόταν σκεφτικός καθώς έβγαινε την Κυριακή από το γραφείο του στο Λος Άντζελες, εν μέσω αναφορών ότι βρίσκεται σε σύγκρουση με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Λόπεζ για την πώληση της έπαυλης στο Μπέβερλι Χιλς όπου ζούσαν.

Ο 52χρονος Άφλεκ, φορούσε ένα μπεζ παλτό, γκρι ζακέτα, λευκό μπλουζάκι, μπλε τζιν και μαύρα παπούτσια. Ο ίδιος είχε μαζί του έναν φάκελο, όπως μεταδίδει η dailymail.

Η Λόπεζ «νομίζει ότι μπορούν να πάρουν περισσότερα χρήματα για το σπίτι, επομένως θέλει να διατηρήσει την τιμή ως έχει», είπε στο Us Weekly Saturday, ένας από τους γνώστες του θέματος. Από την άλλη πλευρά, ο Άφλεκ πιστεύει ότι λόγω των οικονομικών συνθηκών - και της επιθυμίας του να ξεμπερδέψει με αυτή την κατάσταση - θα πρέπει να πουλήσουν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την dailymail.

«Ο Μπεν θέλει απλώς να το ξεφορτωθεί γιατί το διαζύγιό τους είναι πλέον παρελθόν και θέλει να κόψει όλους τους δεσμούς», είπε η πηγή στο ρεπορτάζ.

Ο Άφλεκ «απλώς θέλει να τελειώνει και να το πουλήσει», ανέφερε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο ηθοποιός-σκηνοθέτης θέλει ακόμη και να «μειώσει την τιμή» προκειμένου το θέμα να προχωρήσει πιο γρήγορα.

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ προσπάθησαν αρχικά να πουλήσουν το ακίνητο στο Μπέβερλι Χιλς, το οποίο είχαν αγοράσει περίπου ένα χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 2024. Το πρώην ζευγάρι ζήτησε 68 εκατομμύρια δολάρια - 8 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από όσα πλήρωσαν όταν το αγόρασαν τον Ιούνιο του 2023.

Σημειώνεται πως η κατάθεση διαζυγίου της Λόπεζ στις 20 Αυγούστου 2024 ήρθε μετά από μήνες εικασιών που είχαν δημιουργηθεί για τη σχέση μεταξύ της τραγουδίστριας-ηθοποιού και του ηθοποιού-σκηνοθέτη.

