Γερμανία: Σχεδιάζει να αποκτήσει drones κρούσης αξίας 536 εκατ. ευρώ

H κυβέρνηση της Γερμανίας σχεδιάζει να αποκτήσει drones κρούσης αξίας 536 εκατ. ευρώ από τις νεοσύστατες γερμανικές εταιρείες της Helsing και Stark Defence, στο πλαίσιο ενίσχυσης της στρατιωτικής της ισχύος μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι συμβάσεις για τα λεγόμενα «loitering munitions» –drones που περιφέρονται πάνω από πιθανούς στόχους προτού πλήξουν– αποτελούν μέρος μεγαλύτερης συμφωνίας αξίας 4,3 δισ. ευρώ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πού θα χρησιμοποιηθούν

Σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters, οι συμβάσεις εκτιμάται ευρέως ότι θα λάβουν έγκριση από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της κάτω Βουλής. Η είδηση πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό Spiegel.

Τα drones προορίζονται αρχικά να υποστηρίξουν την 45η Ταξιαρχία Τεθωρακισμένων της Γερμανίας, η οποία έχει αναπτυχθεί στη Λιθουανία.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι συμβάσεις με τις δύο εταιρείες θα έχουν διάρκεια επτά ετών, ενώ η πρώτη παρτίδα αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2027.

