Γερμανία: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Σαξονία

Ο πιλότος αγνοείται, ενώ λόγω της κηροζίνης, τα συντρίμμια που βρίσκονται στη μέση της κοίτης είναι δύσκολα προσεγγίσιμα

Ελικόπτερο

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στον ποταμό Μούλντε, βορειοανατολικά της Λειψίας στη Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες για τους επιβαίνοντες.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από αθλητές κανό-καγιάκ, οι οποίοι εντόπισαν στο νερό εξαρτήματα ελικοπτέρου και μεγάλη ποσότητα καυσίμου και εδώ και λίγη ώρα στο σημείο επιχειρούν από αέρος και στο ποτάμι ειδικά σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο πιλότος αγνοείται, ενώ λόγω της κηροζίνης, τα συντρίμμια που βρίσκονται στη μέση της κοίτης είναι δύσκολα προσεγγίσιμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γερμανία ελικόπτερο
