Γερμανία: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Σαξονία

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στον ποταμό Μούλντε, βορειοανατολικά της Λειψίας στη Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες για τους επιβαίνοντες.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από αθλητές κανό-καγιάκ, οι οποίοι εντόπισαν στο νερό εξαρτήματα ελικοπτέρου και μεγάλη ποσότητα καυσίμου και εδώ και λίγη ώρα στο σημείο επιχειρούν από αέρος και στο ποτάμι ειδικά σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο πιλότος αγνοείται, ενώ λόγω της κηροζίνης, τα συντρίμμια που βρίσκονται στη μέση της κοίτης είναι δύσκολα προσεγγίσιμα.

🇩🇪🚁❗JUST IN: A military Eurocopter EC135 helicopter crashed in Germany.



🔹Searches for the pilot are currently ongoing. Divers have been called to the scene. pic.twitter.com/EXhjVF6s09 — Sentinel (@sentinelmonitor) July 29, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

