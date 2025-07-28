Η έντονη βροχόπτωση, η οποία προκάλεσε κατολισθήσεις, είναι πιθανό να υπήρξε η αιτία του εκτροχιασμού τρένου με 3 νεκρούς την Κυριακή το απόγευμα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των γερμανικών αρχών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν στις 19:05 (ώρα Ελλάδας) καθώς το τρένο κινείτο σε δασική περιοχή μεταξύ Ρίντλινγκεν και Μπίμπεραχ, περίπου 45 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ουλμ.

«Η περιοχή πλήττεται από χθες από σφοδρές καταιγίδες και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο εκτροχιασμός να οφείλεται σε κατολίσθηση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βάδης-Βυρτεμβέργης Τόμας Στρομπλ.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος, οι ράγες φαίνονται θαμμένες κάτω από χώμα.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε ότι στο τρένο επέβαιναν 100 άνθρωποι, από τους οποίους τραυματίστηκαν 50, εκ των οποίων περίπου οι μισοί σοβαρά.

Ανάμεσα στους τρεις νεκρούς είναι υπάλληλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), διευκρίνισε εξάλλου η εκπρόσωπος τους Σαρλότε Τσίλερ.

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μέσω Χ, τονίζοντας πως ζήτησε από τα υπουργεία Μεταφορών και Εσωτερικών να υποστηρίξουν τα σωστικά συνεργεία με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

