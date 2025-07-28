Γερμανία: Τρεις νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα

Σιδηροδρομικό δυστύχημα με νεκρούς και τραυματίες στη Βάδη-Βυρτεμβέργη Σοκ προκαλεί η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου τουλάχιστον **τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους** και αρκετοί τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή Μπίμπεραχ, κοντά στην πόλη Ρίντλινγκεν της νοτιοανατολικής Γερμανίας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας της Ουλμ, *«τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι επιβάτες τραυματίστηκαν»*. Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος. Το τοπικό τρένο, το οποίο μετέφερε περίπου 100 επιβάτες, εκτροχιάστηκε στις 6:10 το πρωί (τοπική ώρα), με δύο βαγόνια να βγαίνουν από τις ράγες. ### Έρευνες για τα αίτια και επιχειρήσεις διάσωσης Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου, Τόμας Στρομπλ (CDU), δυνάμεις της αστυνομίας, διασώστες και ομάδες του γερμανικού στρατού. Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αν και τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η *σφοδρή κακοκαιρία* στην περιοχή να προκάλεσε μεγάλα προβλήματα, όπως κατολίσθηση λόγω έντονης βροχόπτωσης, η οποία πιθανώς επηρέασε με μοιραίο τρόπο την πορεία της αμαξοστοιχίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δασώδη, λοφώδη περιοχή, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ζιγκμαρίνγκεν-Ουλμ. ### Μηνύματα συμπαράστασης από την κυβέρνηση και τη Deutsche Bahn Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τη βαθιά του λύπη μέσω γραπτής δήλωσης: *«Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπίμπεραχ με έχει συγκλονίσει. Βρίσκομαι σε στενή επαφή με τον υπ. Εσωτερικών και τον υπ. Μεταφορών και τους έχω ζητήσει να στηρίξουν με κάθε δυνατό μέσο τις υπηρεσίες διάσωσης. Θρηνούμε τα θύματα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων»*. Ανάλογο μήνυμα απέστειλε και η διοίκηση των **Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn)** στην πλατφόρμα Χ, δηλώνοντας: *«Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και σε όλους τους επιζώντες που πρέπει τώρα να διαχειριστούν αυτό που βίωσαν»*. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους, ενώ η τραγωδία υπενθυμίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας, ιδιαίτερα υπό ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πηγή: Deutsche Welle

