Γερμανία: Πρωτομαγιά με πτώση τιμών στα καύσιμα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε ισχύ τέθηκε στη Γερμανία η προσωρινή μείωση του φόρου καυσίμων, με στόχο τη μείωση των τιμών στην αντλία για διάστημα δύο μηνών, με περίπου 17 σεντς λιγότερα ανά λίτρο για ντίζελ και βενζίνη.

Η εφαρμογή της μείωσης εκδηλώθηκε με σημαντική πτώση των τιμών το πρωί της Πρωτομαγιάς, καθώς στο Μόναχο η τιμή της Σούπερ E10 έπεσε κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο.

Παρά τις μειώσεις, δεν μεταφέρονται πλήρως στις τιμές καυσίμων στην αντλία, ενώ καταγράφεται πτωτική τάση μετά από προηγούμενη εκτόξευση τιμών.

Σε ισχύ τέθηκε στη Γερμανία η προσωρινή μείωση φόρου καυσίμων. Οι τιμές έπεσαν έως 14 λεπτά το λίτρο, όμως οι μειώσεις δεν περνούν ακόμα πλήρως στην αντλία.Σε ισχύ τέθηκε από τα μεσάνυχτα στη Γερμανία η προσωρινή μείωση του φόρου καυσίμων με ζητούμενο την συμπίεση των τιμών στην αντλία. Για δύο μήνες η τιμή ντίζελ και βενζίνης αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 17 σεντς ανά λίτρο.



Σύμφωνα με την εφαρμογή τιμών στα πρατήρια καυσίμων της Γερμανικής Λέσχης Αυτοκινήτου (ADAC), οι τιμές μειώθηκαν σημαντικά το πρωί της Πρωτομαγιάς. Ενδεικτικά, στο Μόναχο, λίγο μετά τις 6:00 π.μ., η Σούπερ E10 κόστιζε σημαντικά λιγότερα από 2 ευρώ στα περισσότερα βενζινάδικα, πέφτοντας ακόμα και κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη των τιμών για ντίζελ.

Πηγή: Deutsche Welle

Πτωτική τάση τιμών μετά τη χθεσινή εκτόξευσηΟι μειώσεις στη αντλία είναι ωστόσο μικρότερες από την έκπτωση φόρου των 17 λεπτών ανά λίτρο. «Η μείωση του φόρου καυσίμων έχει επομένως φθάσει, προς το παρόν, μόνο εν μέρει στις αντλίες», δήλωσε εκπρόσωπος της ADAC. Ένας λόγος είναι πιθανότατα ότι πολλά βενζινάδικα εξακολουθούν να διαθέτουν στις δεξαμενές τους καύσιμα που αγοράστηκαν με τους παλιούς φορολογικούς συντελεστές. Ας σημειωθεί ότι η φορολογική ελάφρυνση δεν αφορά την πώληση στην αντλία, αλλά το καύσιμο που φεύγει από το δεξαμενόπλοιο ή το διυλιστήριο.Χθες οι αυξήσεις των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ κατέρριψαν ρεκόρ μηνός. Ας σημειωθεί ότι από την 1η Απριλίου, βάσει νέου νόμου, επιτρέπεται στα γερμανικά πρατήρια μόνο μια αύξηση των τιμών στην αντλία στις 12 π.μ.. Σύμφωνα με την ADAC, χθες το μεσημέρι, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 17,7 λεπτά ανά λίτρο σε εθνικό επίπεδο.Το υπ. Οικονομίας αναμένει μειώσεις από τις εταιρείες πετρελαίουΗ υπουργός Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε από τους Χριστιανοδημοκράτες κάλεσε τις εταιρείες πετρελαίου να μετακυλήσουν πλήρως τη μείωση του φόρου στους καταναλωτές. Η ίδια δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι η ελάφρυνση πρέπει να φτάσει στους καταναλωτές. «Αυτό δεν είναι αίτημα, αλλά σαφής προσδοκία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», δήλωσε η υπουργός. Ήδη η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καρτέλ ξεκίνησε έρευνες για τις πρακτικές τιμολόγησης και διαπιστώνει ότι οι μειώσεις τιμών στη αντλία φθάνουν μέχρι και τα 14 λεπτά στο λίτρο.Νομικά, οι εταιρείες πετρελαίου δεν υποχρεούνται να περάσουν τη μείωση του φόρου καυσίμων στους καταναλωτές. Η Ομοσπονδία Καυσίμων και Ενέργειας είχε ωστόσο ανακοινώσει ότι οι τιμές στην αντλία θα αντικατοπτρίζουν πλήρως τη μείωση του φόρου καυσίμων. Η ADAC δεσμεύθηκε πάντως να παρακολουθεί στενά τις νέες τιμές στα πρατήρια.«Όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικό» κυβερνητικό μέτροΟ ευρωπαϊκός οργανισμός Transport & Environment (Μεταφορές και Περιβάλλον) επέκρινε την μείωση της τιμής των καυσίμων στη Γερμανία. Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η μείωση του φόρου καυσίμων είναι «ακριβή, παραπλανητική και όχι ιδιαίτερα αποτελεσματική».Το μέτρο δεν ωφελεί εκατομμύρια άτομα με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, εξηγούν οι λομπίστες υπέρ ενός συστήματος μεταφορών με μηδενικούς ρύπους. Επειδή η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι πολύ ακριβή για πολλούς, οι πολίτες συνεχίζουν να επωμίζονται τις διακυμάνσεις τιμών στα πρατήρια καυσίμων.Αντί να βασίζεται σε «βραχυπρόθεσμα, φιλικά προς το πετρέλαιο μέτρα», η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό T&E, να εισαγάγει τα λεγόμενα προγράμματα κοινωνικής μίσθωσης. Αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος να μισθώνουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με συγκριτικά χαμηλή επιβάρυνση. Ένα τέτοιο πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στη Γαλλία.Πηγή: dlf, dpa

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.