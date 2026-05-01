Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Καταδικάστηκε άνδρας που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο.

Ο Abdullah Sabah Albadri, 34 ετών, επιχείρησε να εισέλθει στις διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κένσινγκτον στις 28 Απριλίου του περασμένου έτους οπλισμένος με δύο μαχαίρια.

Η επίθεσή του απετράπη από ένοπλους αστυνομικούς οι οποίοι παρενέβησαν άμεσα και τον εμπόδισαν να σκαρφαλώσει στις πύλες της πρεσβείας.

A man has been found guilty of preparing terrorist acts. Armed officers arrested him as he attempted to breach security at the Israeli Embassy in London, carrying two knives. pic.twitter.com/StBX2tPpsb — Metropolitan Police (@metpoliceuk) May 1, 2026

