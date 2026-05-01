Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με πάνω από 400 drones στη διάρκεια της ημέρας

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 400 drones κατά της Ουκρανίας, τραυματίζοντας 10 ανθρώπους στη δυτική πόλη Τερνόπιλ, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 409 drones μεταξύ 08:00 και 15:30 τοπική ώρα, εκ των οποίων τα 388 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν σε περιοχές του βορρά, του νότου, του κέντρου και της δυτικής Ουκρανίας.

Νωρίτερα, η αεροπορία είχε ανακοινώσει ότι 210 drones είχαν εκτοξευθεί στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης.

Από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μεγάλες επιθέσεις με drones και πυραύλους τη νύχτα. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, έχει εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις με εκατοντάδες drones και πυραύλους και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ στις 24 Μαρτίου.

Στο Τερνόπιλ, που βρίσκεται περίπου 150-200 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, ενώ επλήγησαν βιομηχανικές και υποδομές, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές, ανέφερε ο Σερχίι Ναντάλ στο Telegram, προσθέτοντας ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 50 drones.

Στην κεντρική Ουκρανία, 19 drones καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Τσερκάσι, με τον περιφερειάρχη να αναφέρει ζημιές σε παιδικό σταθμό, σχολείο, επτά ιδιωτικές κατοικίες και γραμμή ηλεκτροδότησης.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε στην περιφέρεια Βίννιτσα, όπου καταστράφηκε ένα κτίριο, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Κοντά στη νότια πόλη της Οδησσού, που είχε δεχθεί νυχτερινή επίθεση, νέα επίθεση που σημειώθηκε μέρα προκάλεσε ζημιές στη στέγη εμπορικού κέντρου και πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones έπληξαν για τέταρτη φορά μέσα σε 16 ημέρες το ρωσικό λιμάνι Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ οι αρχές αντιμετωπίζουν περιβαλλοντική κρίση λόγω τοξικών καπνών και διαρροής πετρελαίου στη θάλασσα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.