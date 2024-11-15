Σύμφωνα με τον γνωστό ιστότοπο για αμυντικά θέματα, The Defense Post, η Γερμανία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία.

Μια υπεύθυνη υπηρεσία για πωλήσεις έλαβε εντολή να επισπεύσει την πιθανή πώληση 40 τζετ, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.



«Οι τεχνικές εργασίες συνεχίζονται σχετικά με την προμήθεια του αεροσκάφους Eurofighter Typhoon, το οποίο μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Πολεμικής μας Αεροπορίας», ανέφερε η ίδια πηγή.



Ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι το Βερολίνο είχε άρει την αντίθεσή του στην πώληση Eurofighter χάρη στις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ιταλίας.



Οι τρεις χώρες είναι μέλη της κοινοπραξίας Eurofighter που κατασκευάζει το αεροσκάφος μαζί με τη Γερμανία. Το Eurofighter θεωρείται ως μια ενδιάμεση λύση για τις τουρκικές στρατιωτικές ανάγκες έως ότου το υπό ανάπτυξη πέμπτης γενιάς Kaan είναι έτοιμο για επιχειρήσεις.



