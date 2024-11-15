Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ισοπέδωσε σήμερα πολυκατοικία κοντά σε μία από τις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις της νότιας Βηρυτού, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει σφοδρά τις περιοχές της λιβανέζικης πρωτεύουσας που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ.

Σειρά φωτογραφιών δείχνει ένα βλήμα να πέφτει από τον ουρανό και να χτυπά τους κάτω ορόφους της πολυκατοικίας προκαλώντας μια μπάλα φωτιάς και την κατάρρευση του κτιρίου.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για μια «δεύτερη σφοδρή επιδρομή που διεξήγαγε η εχθρική ισραηλινή πολεμική αεροπορία» με στόχο τη συνοικία Γομπέιρι κοντά στον κόμβο Ταγιουνέ και απέναντι από το μεγαλύτερο πάρκο της Βηρυτού.

Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της λιβανέζικης πρωτεύουσας που έχει πλήξει μέχρι στιγμής το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν αυτή την εβδομάδα τα πλήγματά τους εναντίον των νότιων προαστίων της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, μια κλιμάκωση που σημειώθηκε παράλληλα με διπλωματικές επαφές υπό τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Η Αμερικανίδα πρεσβεύτρια στον Λίβανο Λίζα Τζόνσον υπέβαλε χθες Πέμπτη πρόταση εκεχειρίας στον πρόεδρο του λιβανέζικου κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, στον οποίο η Χεζμπολάχ έχει δώσει εντολή να διαπραγματευτεί, όπως δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες λιβανέζικες πηγές στο Reuters χωρίς να αναφερθούν σε άλλες λεπτομέρειες.

Το προσχέδιο αυτό είναι η πρώτη γραπτή πρόταση της Ουάσινγκτον με στόχο των τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ εδώ και αρκετές εβδομάδες, πρόσθεσαν οι πηγές αυτές.

«Πρόκειται για ένα προσχέδιο με στόχο να δεχθούν παρατηρήσεις από τη λιβανέζικη πλευρά», εξήγησε μία από τις πηγές. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πρόταση, η αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό ανακοίνωσε: «Οι προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας συνεχίζονται».

Υψηλόβαθμος διπλωμάτης, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρξει εκεχειρία και πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι αυτό θα επιτευχθεί.

Αυτές οι διπλωματικές κινήσεις αποτελούν την ύστατη προσπάθεια της απερχόμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να πετύχει μια εκεχειρία στον Λίβανο, την ώρα που οι απόπειρες να τερματιστεί η σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ έχουν περιέλθει σε τέλμα.

Ο Αλί Λαριτζανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συναντήθηκε σήμερα στη Βηρυτό με τον Μπέρι, μετέδωσαν ιρανικά και λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

Εξάλλου χθες Πέμπτη ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ και μέλος του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, ο Έλι Κοέν, δήλωσε στο Reuters ότι οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας εκεχειρίας στον Λίβανο είναι πιο ελπιδοφόρες από ποτέ.

Η εφημερίδα Washington Post ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί να συνάψει συμφωνία εκεχειρίας με τον Λίβανο προκειμένου να προσφέρει μια νίκη στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τηρεί ιδιαίτερα φιλοϊσραηλινή στάση.

Ωστόσο ένα από τα σημεία στα οποία προσκρούουν οι συνομιλίες είναι το αίτημα του Ισραήλ να διατηρήσει την ελευθερία να ενεργεί στην περίπτωση που η Χεζμπολάχ παραβιάσει τη συμφωνία, κάτι που ο Λίβανος απορρίπτει.

