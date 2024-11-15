Η Ουκρανία μάχεται για να απελευθερώσει όλα τα εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία την τελευταία δεκαετία και ο όποιος ισχυρισμός ότι η χώρα μετατοπίζει το βάρος που δίνει στον πόλεμο στο να θέσει ως προτεραιότητα την ασφάλεια έναντι εδαφών είναι λανθασμένος, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Η εδαφική ακεραιότητα είναι μέρος των αξιών μας», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Νορβηγό ομόλογό του στο Όσλο.

Ερωτηθείς για τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία μετατοπίζει την εστίασή της στον πόλεμο, ο Ουμέροφ δήλωσε ότι αυτές είναι ψευδείς και εντάσσονται στις ρωσικές προσπάθειες για προπαγάνδα.

«Η προτεραιότητά μας συνεχίζει να είναι να προστατεύουμε ανθρώπους, να προστατεύουμε το έθνος, να απελευθερώσουμε ανθρώπους από σχεδόν 10 χρόνια προσωρινής κατοχής, ούτε ώστε η Κριμαία και το Ντονμπάς να είναι τμήμα της Ουκρανίας», δήλωσε ο ίδιος.

Οι άνθρωποι που ζουν σε εδάφη υπό ρωσική κατοχή περιμένουν να απελευθερωθούν, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.