Πανικός επικράτησε στην πτήση της Scandinavian Airlines η οποία αναχώρησε από τη Στοκχόλμη με προορισμό το Μαϊάμι της Φλόριντα χθες Πέμπτη.

Ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Γροιλανδία, ξεκίνησαν οι αναταράξεις προκαλώντας τρόμο στους 254 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό.

Τελικά, το αεροσκάφος υποχρεώθηκε να κάνει αναστροφή και να γυρίσει στην Κοπεγχάγη.

Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι το αεροσκάφος έπρεπε να ελεγχθεί για τεχνικά ζητήματα και ότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, οπότε ο πιλότος έπρεπε να γυρίσει. Ωστόσο, η απόφαση αυτή ελήφθη όταν το ταξίδι των εννέα ωρών είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, υποστηρίζουν δημοσιεύματα.

Ορισμένοι επιβάτες δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την καμπίνα κατά τη διάρκεια των αναταράξεων. Αντικείμενα όπως πλαστικά ποτήρια, χάρτινες σακούλες και το σακίδιο ενός άνδρα έχουν πέσει στο πάτωμα του αεροπλάνου.

Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά ως αποτέλεσμα των αναταράξεων, αλλά οι φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη ζημιά που προκάλεσαν οι ξαφνικές αλλαγές στην πίεση.

Πηγή: skai.gr

