Οι ΗΠΑ μετά τις εκλογές ενδέχεται να συζητήσουν την αποχώρηση των στρατευμάτων τους από το Ιράκ και τη Συρία, είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε μια πρώτη εκτίμηση για την είσοδο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ταυτόχρονα σημείωσε ότι οι ΗΠΑ « Δεν θέλουν να έχουν στρατιωτική παρουσία στη σφαίρα επιρροής του Ιράν. Όσο τα αμερικανικά στρατεύματα είναι εκεί, είναι ευάλωτα σε επίθεση. Οι Αμερικανοί συζητούν να εγκαταλείψουν την περιοχή της Κεντρικής Ιρακινής Διοίκησης στο Ιράκ το 2025 και την κουρδική περιοχή το 2026».

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας του, ο Φιντάν σημείωσε ότι το αποτέλεσμα «Δεν θα οδηγήσει σε σοβαρή αλλαγή. Όποιος και αν εκλεγεί, θα συνεχίσουμε το έργο μας με τον ίδιο τρόπο»

Πρόοδος για τα Eurofighter

«Το πολιτικό πρόβλημα σχετικά με το F16 ξεπεράστηκε, ελήφθησαν οι απαραίτητες άδειες και πραγματοποιήθηκε η διαδικασία του Κογκρέσου», είπε ο ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφορικά με την προμήθεια πολεμικών αεροσκαφών προσθέτοντας ότι «οι τεχνικές μελέτες συνεχίζονται. Ως αποτέλεσμα, έχουν περάσει 4 χρόνια από το τελευταίο αίτημα αγοράς της Τουρκίας, οι όροι πρέπει να επικαροποιηθούν. Όπως τεχνικές προδιαγραφές, τιμή, χρόνος παράδοσης... Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας εργάζεται πλέον σε αυτά. Δεν υπάρχουν εμπόδια. Πρόοδος έχει σημειωθεί και όσον αφορά τα πολεμικά αεροσκάφη Eurofighter. Έτσι πρέπει να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις».

