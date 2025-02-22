Μια τρίτη εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας ξεκίνησε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου υπάρχει εκεχειρία από τις 19 Ιανουαρίου έπειτα από 15 μήνες πολέμου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Σε ένα τζαμί στην Τζαμπάλια, τα παιδιά έλαβαν την πρώτη δόση εμβολίων, τα οποία μεταφέρθηκαν σε φορητά ψυγεία, που διατέθηκαν από την UNICEF, το ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά.

Μια επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν πολλές υπηρεσίες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), θα επιτρέψει σε περισσότερα από 591.000 παιδιά κάτω των 10 ετών να εμβολιαστούν έως τις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Δύο εκστρατείες εμβολιασμού πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2024 στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και όπου αυτή η εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια είχε επανεμφανιστεί για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια.

Η ανθρωπιστική και υγειονομική κατάσταση παραμένει καταστροφική μετά την έναρξη της εκεχειρίας στο παλαιστινιακό έδαφος, ήδη επισφαλής πριν από τον πόλεμο εξαιτίας του αποκλεισμού που επέβαλε το Ισραήλ για περισσότερα από 15 χρόνια.

Το αποχετευτικό σύστημα έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και τα λύματα λιμνάζουν στο ύπαιθρο, συχνά σε άμεση γειτνίαση με πυκνά κέντρα πληθυσμού, γεγονός που ευνοεί την εμφάνιση κρουσμάτων πολιομυελίτιδας, όπως συνέβη το περασμένο φθινόπωρο.

Σε ανακοίνωσή του στις 19 Φεβρουαρίου, ο ΠΟΥ αναφέρει ότι ίχνη του ιού της πολιομυελίτιδας εντοπίστηκαν ξανά σε δείγματα λυμάτων.

Αυτή η ασθένεια είναι πολύ μεταδοτική και μπορεί να προκαλέσει παράλυση. Προσβάλλει κυρίως παιδιά κάτω των πέντε ετών και έχει σχεδόν εξαλειφθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

