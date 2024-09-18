Γερμανία: «Παγώνει» τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ

Η γερμανική κυβέρνηση «παγώνει» τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, προκειμένου να διευθετήσει τα νομικά προβλήματα που έχουν ανακύψει, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγή του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομίας, το οποίο είναι και το αρμόδιο για την έγκριση εξαγωγής εξοπλιστικών συστημάτων.

Πέρυσι η Γερμανία ενέκρινε την εξαγωγή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 326,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι κατά 10 φορές μεγαλύτερη από την αξία των αντίστοιχων εξαγωγών το 2022. Οι εξαγωγές πάντως έχουν περιοριστεί κατά το τρέχον έτος, με την αξία τους να φθάνει τα 14,5 εκατομμύρια από τον Ιανουάριο έως και τις 21 Αυγούστου, ενώ οι φετινές παραδόσεις περιλαμβάνουν «πολεμικά όπλα» αξίας μόλις 32.449 ευρώ.

Η ίδια πηγή του υπουργείου Οικονομίας δήλωσε ακόμη έχει σταματήσει η έγκριση αδειών εξαγωγής εξοπλιστικών προς το Ισραήλ προκειμένου να διευκρινιστεί εάν παραβιάζουν τη γερμανική νομοθεσία, η οποία είναι ιδιαίτερα περιοριστική σχετικά με την χρήση των όπλων γερμανικής κατασκευής.

Πηγή: skai.gr

