Bloomberg: Ο Ερντογάν πίεσε τον Σολτς να ξεμπλοκάρει την πώληση Eurofighters

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέτρεψε τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να άρει το μπλόκο για την πώληση αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, αμέσως μετά την αναστολή της σύμβασης ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων για F-16 με τις ΗΠΑ.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης το αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει κινητήρες για τα πολεμικά της πλοία, δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον.

«Θέλουμε επίσης να λάβουμε τουρμπίνες από τη Siemens, που είναι η πιο κρίσιμη μονάδα του πυρηνικού μας εργοστασίου στο Akkuyu» είπε, αναφερόμενος στο πυρηνικό εργοστάσιο 24 δισ. δολαρίων που κατασκευάζει η Ρωσία στις τουρκικές ακτές της Μεσογείου.

Η Τουρκία επιθυμεί να εξασφαλίσει συμφωνίες με μαχητικά αεροσκάφη για να ανταποκριθεί στην απόκτηση μαχητικών Rafale από την Ελλάδα και στην προγραμματισμένη αγορά πολεμικών αεροσκαφών F-35.

Η κυβέρνηση Σολτς έχει μέχρι στιγμής μπλοκάρει την πώληση των Eurofighter Typhoon λόγω της απόκτησης από την Τουρκία των ρωσικών S-400, των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των Κούρδων στη Συρία καθώς και της καθυστέρησης της Τουρκίας να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ μέχρι τον Ιανουάριο.

«Ο Σολτς δεν είχε αρνητική στάση για τα Eurofighters», είπε ο Ερντογάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.