Ο αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων (FDP) και πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Κρίστιαν Λίντνερ, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε την Παρασκευή ένα μικρό σκυλί.

Το περιστατικό έγινε γνωστό σήμερα.Σύμφωνα με την BILD, ο Λίντνερ χτύπησε το μικρόσωμο σκυλάκι την Παρασκευή σε χώρο στάθμευσης εστιατορίου στο Βερολίνο, την ώρα που αποχωρούσε.

+++ EIL +++ Christian Lindner befreit Hundehalter mit sofortiger Wirkung von der Leistung der Hundesteuer. pic.twitter.com/B6I1V9eAbO — Ann Wältin (@Ann_Waeltin) May 5, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στη γερμανική εφημερίδα ότι ο πρώην υπουργός, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο Mini, δεν έφταιγε για το ατύχημα, καθώς το σκυλί δεν ήταν δεμένο και ο ίδιος είχε την προσοχή του στραμμένη στους πεζούς οι οποίοι κινούνταν στον χώρο.

Όπως δήλωσε μάλιστα αργότερα ο ίδιος ο πολιτικός στην εφημερίδα, δε γνώριζε ότι το σκυλί τελικά πέθανε, καθώς ο ιδιοκτήτης του άτυχου ζώου δεν του είχε δώσει τα στοιχεία του.

Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ότι το σκυλί ανήκε σε γνωστό κινηματογραφικό παραγωγό.

Ο Λίντνερ τέλος εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη» του για το γεγονός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.