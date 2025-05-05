Λογαριασμός
Γερμανία: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λίντνερ παρέσυρε και σκότωσε σκύλο

Πρωτοσέλιδο σήμερα ο Κρίστιαν Λίντνερ - Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ο πρώην υπουργός δεν έφταιγε

Κρίστιαν Λίντνερ

Ο αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων (FDP) και πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Κρίστιαν Λίντνερ, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε την Παρασκευή ένα μικρό σκυλί. 

Το περιστατικό έγινε γνωστό σήμερα.Σύμφωνα με την BILD, ο Λίντνερ χτύπησε το μικρόσωμο σκυλάκι την Παρασκευή σε χώρο στάθμευσης εστιατορίου στο Βερολίνο, την ώρα που αποχωρούσε.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στη γερμανική εφημερίδα ότι ο πρώην υπουργός, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο Mini, δεν έφταιγε για το ατύχημα, καθώς το σκυλί δεν ήταν δεμένο και ο ίδιος είχε την προσοχή του στραμμένη στους πεζούς οι οποίοι κινούνταν στον χώρο.

Όπως δήλωσε μάλιστα αργότερα ο ίδιος ο πολιτικός στην εφημερίδα, δε γνώριζε ότι το σκυλί τελικά πέθανε, καθώς ο ιδιοκτήτης του άτυχου ζώου δεν του είχε δώσει τα στοιχεία του. 

Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ότι το σκυλί ανήκε σε γνωστό κινηματογραφικό παραγωγό.

Ο Λίντνερ τέλος εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη» του για το γεγονός.

Πηγή: skai.gr

