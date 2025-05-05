Οι ιορδανικές Αρχές απομάκρυναν την Κυριακή σχεδόν 1.800 τουρίστες από την Πέτρα μετά από πλημμύρες στην περιοχή, δήλωσε αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση.

«Ομάδες διάσωσης… εκκένωσαν εκατοντάδες τουρίστες από την Πέτρα μετά από ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν τον αρχαιολογικό χώρο», δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Γιαζάν Μοχαντίν, σύμφωνα με το Al-Mamlaka TV, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

🇯🇴 Jordanie : près de 1800 touristes ont été évacuées ce dimanche du célèbre site archéologique de #Petra, en raison d'une crue subite après de fortes pluies (Al-Mamlaka). pic.twitter.com/ePIdcGxsfc — Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 4, 2025

«Ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν σήμερα τον χώρο ανήλθε σε 1.785 και οι ομάδες πολιτικής άμυνας εκκένωσαν τους περισσότερους από αυτούς», είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι δεν καταγράφηκαν θύματα.

Η μετεωρολογική Αρχή της Ιορδανίας δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει πλημμύρες να πλήττουν την αρχαία πόλη.

Petra floods force evacuation of hundreds of tourists pic.twitter.com/jyRsvUZ9SN — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) May 4, 2025

Παρόμοιες εκκενώσεις έχουν συμβεί και στο παρελθόν, καθώς η περιοχή πλήττεται από ολοένα και συχνότερες βροχές και καταιγίδες.

Η Πέτρα, διάσημη για τους εκπληκτικούς ναούς της, λαξευμένους σε ροζ βράχους, είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ψηφίστηκε ως ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου σε διαδικτυακή δημοσκόπηση το 2007.

