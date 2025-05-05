Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στα Κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος εγκαινίασε ένα νέο συγκρότημα το οποίο θα στεγάσει τη λεγόμενη «Βουλή», τη Γενική Συνέλευση της Δημοκρατίας, όπως αναφέρουν οι Τουρκοκύπριοι.

Πρόκειται για μία μικρογραφία του κτιρίου της Προεδρίας στην Άγκυρα – του «παλατιού» του Ερντογάν – που βρίσκεται στην κατεχόμενη περιοχή του Αγίου Δομετίου, σε έκταση 350 στρεμμάτων.

Η κατασκευή του συγκροτήματος - ένα έργο το οποίο ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ερντογάν πριν από τρία χρόνια σε μια από τις επισκέψεις του στα Κατεχόμενα - χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Τουρκία και υπολογίζεται ότι θα κοστίσει συνολικά 586 εκατ. λίρες (13,5 εκατ. ευρώ).

Πριν την επίσκεψη του Τούρκου πρόεδρου το Σάββατο, η λεγόμενη «βουλή» στα Κατεχόμενα έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από το κτίριο, αναφέροντας ότι θα λειτουργήσει πολύ σύντομα.

