Το ισπανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας υπέστη μια πρώτη διακοπή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 19 δευτερoλέπτων πριν από το μπλακ άουτ της περασμένης Δευτέρας στη νότια Ισπανία, δήλωσε τη Δευτέρα η Ισπανίδα υπουργός Ενέργειας, Sara Aagesen.

Η ίδια δήλωσε ότι ο ισπανικός διαχειριστής του συστήματος ηλεκτροδότησης REE (Red Eléctrica de España) εξακολουθεί να ερευνά τι συνέβη τη Δευτέρα όταν ένα τεράστιο γενικό μπλακ άουτ έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως σε διάστημα πέντε δευτερολέπτων, την περασμένη Δευτέρα (28/4) 15 GigaWatt ενέργειας έπεσαν ξαφνικά από το δίκτυο της Ισπανίας, δήλωσαν στο CNN ισπανικές κυβερνητικές πηγές - ποσό που ισοδυναμεί με το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλωνόταν εκείνη τη στιγμή βυθίζοντας στο σκοτάδι την Ιβηρική χερσόνησο.

Τα φώτα έσβησαν σε πόλεις, χωριά, αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς και οι κάτοικοι στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Η παροχή ενέργειας είχε αποκατασταθεί μέχρι το πρωί της Τρίτης (29/4), αλλά η Ισπανία εξακολουθούσε να βρίσκεται σε σύγχυση. «Η έρευνα για τα αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη», είχε δηλώσει κυβερνητική πηγή. «Όλες οι υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές και περισσότερες λεπτομέρειες θα προκύψουν τις επόμενες ώρες».

Πώς ήταν 12 ώρες στην Ισπανία και την Πορτογαλία χωρίς ρεύμα

Ο Λουίς Ιμπάνιες Χιμένες οδηγούσε σε έναν αυτοκινητόδρομο στην ανατολική Μαδρίτη όταν έπεσε το ρεύμα στην Ισπανία.

«Ξαφνικά, δεν υπήρχαν φανάρια», δήλωσε ο κάτοικος της πρωτεύουσας στο CNN. Τα αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν και κανείς δεν είχε προτεραιότητα. «Σταματούσα για να περάσουν οι άνθρωποι... Είδα ένα τεράστιο λεωφορείο να έρχεται και έπρεπε να επιταχύνω πολύ για να το προσπεράσω», είπε. «Ήταν λίγο ζούγκλα».

Τα φώτα έσβησαν σε πόλεις, χωριά, αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Οι οθόνες των υπολογιστών και τα τερματικά πληρωμών έκλεισαν στο σκοτάδι σε μια στιγμή. Σύγχυση και ανησυχία κυριάρχησαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Πέρασαν αρκετές ώρες μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Μόλις σκοτείνιασε οι οικογένειες συγκεντρώνονταν υπό το φως των κεριών και αντάλλασσαν ιστορίες.

«Ήταν σίγουρα μια από τις πιο περίεργες μέρες της ζωής μου», δήλωσε ο 29χρονος Χιμένες.

Χάος, σύγχυση και πληρωμές με μετρητά

Η 40χρονη Αλάνα Γκλάντστοουν, μοντέρ ταινιών στο επάγγελμα, είχε προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, τη Λισαβόνα, με πτήση από τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν από τη διακοπή. Έκανε check in στο Airbnb της και πήρε έναν υπνάκο. Όταν ξύπνησε βρήκε μια χώρα που είχε παραλύσει από το μπλακάουτ.

«Δεν ήξερα τι συνέβαινε», είπε η Νεοϋορκέζα στο CNN. Βγήκε έξω ψάχνοντας για προμήθειες, έχοντας πάνω της δύο ευρώ και 10 δολάρια.

«Υπήρχε ένα μικρό πανδαιμόνιο και μια ξέφρενη ενέργεια», δήλωσε η Γκλάντστοουν στο CNN. Τα σούπερ μάρκετ ήταν κλειστά, έτσι οι ουρές σχηματίζονταν σε όλο τον δρόμο προς τα μανάβικα, όπου ο ένας αγοραστής ενημέρωνε τον άλλον ότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν με κάρτες.

Χρειάστηκε λίγος χρόνος μέχρι οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι να καταλάβουν την κλίμακα αυτού που συνέβαινε. «Ο κόσμος ρωτούσε: πρόκειται για πειρατεία από τη Ρωσία; Είναι τρομοκρατική ενέργεια;».

Ώρες αργότερα, με το ρεύμα να μην έχει επανέλθει, οι άνθρωποι άρχισαν να προσαρμόζονται σε μια νέα παράξενη πραγματικότητα. Οι αστυνομικοί ρύθμιζαν με τα χέρια την κυκλοφορία, οι μεγάλες πόλεις ήταν γεμάτες κίνηση και τα πεζοδρόμια γεμάτα με πολυσύχναστα πλήθη, που προσπαθούσαν να βρουν έναν δρόμο για το σπίτι.

Ο Χιμένες οδήγησε προς το σπίτι του – προσεκτικά. «Οι άνθρωποι ήταν εκπληκτικά ευγενικοί και καλά συντονισμένοι», είπε. «Αλλά ολόκληρη η πόλη ήταν αποκλεισμένη γύρω στις 4 μ.μ.» Η διαδρομή προς το σπίτι του διαρκεί συνήθως 30 λεπτά, χθες όμως διήρκεσε δύο ώρες.

Η Γκλάντστοουν είχε ένα άλλο πρόβλημα: Επέστρεψε στο διαμέρισμά της έχοντας κάνει τα ψώνια της, αλλά οι ηλεκτρονικές κάρτες που της επέτρεπαν την πρόσβαση στο κτίριο και στο διαμέρισμά της ήταν εκτός λειτουργίας. Αφού χτύπησε την κύρια είσοδο χωρίς αποτέλεσμα, ένας γείτονας βρήκε τρόπο να μπει στο διαμέρισμά τους και την καλωσόρισε μέσα στη νύχτα.

Οι πυροσβέστες της Μαδρίτης απεγκλώβισαν εκατοντάδες πολίτες που είχαν μείνει μέσα στο ασανσέρ σε όλη την πόλη, ανέφερε το Γραφείο Πληροφοριών Έκτακτης Ανάγκης. Μέλη της Ισπανικής Πολιτοφυλακής μετέφεραν μια ηλικιωμένη γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο στο διαμέρισμά της στον έκτο όροφο, ανέφερε το πρακτορείο.

Νωρίς το βράδυ, με τον ήλιο να δύει και το ρεύμα να μην έρχεται στο μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, υπήρχε μεγάλη παραπληροφόρηση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Κυκλοφορούσε μια ψευδής θεωρία ότι το μπλακάουτ ήταν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, χωρίς ρεύμα και διαδίκτυο ήταν αδύνατο για πολλούς να ελέγξουν τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι αλήθεια.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προέτρεπε τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα «υπεύθυνα», να πραγματοποιούν κλήσεις μόνο όταν είναι απαραίτητο και να είναι σύντομες για να μετριάζεται η επιβάρυνση του συστήματος.

Νωρίς το βράδυ, με τον ήλιο να δύει και το ρεύμα να έχει κοπεί ακόμα στο μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, η συντροφικότητα έγινε κάτι συνηθισμένο.«Μπορούσες να δεις ανθρώπους να πίνουν μπύρα παντού», αγοράζοντας μπύρες μέχρι που οι μπαταρίες στα μηχανήματα πληρωμής με κάρτα εξαντλήθηκαν, είπε ο Χιμένες. «Όλες οι βεράντες ήταν γεμάτες».

Στη Λισαβόνα, τα φώτα άναψαν γύρω στις 10:30 μ.μ. Μέχρι τότε, οι γείτονες της Γκλάντστοουν είχαν γίνει φίλοι της. «Περάσαμε τη νύχτα συζητώντας για τη ζωή και πόσο παράξενα είναι όλα», είπε. «Φτιάξαμε φαγητό με φακό και ήπιαμε κρασί».

«Η καλοσύνη των ξένων δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει» ανέφερε.

