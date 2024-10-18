Ως «φάρο της δημοκρατίας» περιέγραψε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Γερμανίας για το διαχρονικό ενδιαφέρον του για την χώρα και για την Ευρώπη. «Μαζί μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα», δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος και ευχαρίστησε την Γερμανία για την σχέση εμπιστοσύνης και την συμπόρευση στις διεθνείς κρίσεις.

Για την Γερμανία, «η φιλία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν, είναι τώρα και θα είναι πάντα υπαρξιακά σημαντική -τόσο για την ασφάλειά μας όσο και για τη δημοκρατία μας», δήλωσε ο κ. Σταϊνμάιερ κατά την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Προεδρικό Ανάκτορο Bellevue και υπενθύμισε ότι ο σημερινός πρόεδρος είχε επισκεφθεί την Γερμανία όταν ήταν 40 ετών και τότε, ένας Γερμανός διπλωμάτης είχε σημειώσει στην αναφορά του: «Αυτός ο γερουσιαστής ενδιαφέρεται έντονα για την Γερμανία και φαίνεται ότι μπορεί να έχει σημαντικό πολιτικό μέλλον». «Σημαντικό; Μόνο; Σήμερα είστε ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Υπό την ηγεσία σας η διατλαντική συμμαχία είναι ισχυρότερη από ποτέ και η συνεργασία μας είναι στενότερη από ποτέ», τόνισε ο Γερμανός πρόεδρος, για να προσθέσει: «Αυτό που μας συνδέει είναι πολύ πιο βαθύ από τα νέα της ημέρας. Αυτό που μας δεσμεύει είναι η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτό που μας συνδέει είναι η πεποίθηση ότι, εάν η φιλελεύθερη δημοκρατία θέλει να έχει μέλλον σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο, θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε μαζί. Και αυτό που μας συνδέει είναι τα διδάγματα από το παρελθόν μας - ιερά μαθήματα».

Ο κ. Σταϊνμάιερ αναφέρθηκε ακόμη εμμέσως στην θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, στην διάρκεια της οποίας οι δύο πλευρές απομακρύνθηκαν. «Όταν εκλεγήκατε Πρόεδρος όμως, αποκαταστήσατε την ελπίδα της Ευρώπης στη διατλαντική συμμαχία κυριολεκτικά εν μία νυκτί. Και μετά, μόλις ένα χρόνο αργότερα, ήρθε ο πόλεμος του (Βλαντίμιρ) Πούτιν. Όταν ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία, δεν κυνηγούσε μόνο μια χώρα. Επιτέθηκε στις ίδιες τις αρχές της ειρήνης στην Ευρώπη. Ο Πούτιν νόμιζε ότι θα ήμασταν αδύναμοι. Πίστευε ότι θα διασπαστούμε. Αλλά ίσχυε το αντίθετο: το ΝΑΤΟ ήταν ισχυρότερο και πιο ενωμένο από ποτέ - και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία σας», συνέχισε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος και υπογράμμισε ότι «το να έχουμε εσάς -στην πιο επικίνδυνη στιγμή μας από τον Ψυχρό Πόλεμο-και την κυβέρνησή σας στο πλευρό μας δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια ιστορική καλή τύχη. Για εμάς εδώ στην Ευρώπη, τα δύο τελευταία χρόνια έδειξαν για άλλη μια φορά: η Αμερική είναι πραγματικά το απαραίτητο έθνος. Αλλά έδειξαν και κάτι άλλο: το ΝΑΤΟ είναι η απαραίτητη συμμαχία».

Τους επόμενους μήνες, επισήμανε ο κ. Σταϊνμάιερ, «ελπίζω οι Ευρωπαίοι να θυμούνται ότι η Αμερική μας είναι απαραίτητη, αλλά ελπίζω και οι Αμερικανοί να θυμούνται ότι οι σύμμαχοί σας είναι απαραίτητοι και για εσάς». Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, διευκρίνισε ότι αποτελούν προφανώς απόφαση των Αμερικανών και έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία και να στηρίζουν την διατλαντική συμμαχία - «ό,τι και αν γίνει».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ανέδειξε την προσήλωση του αμερικανού προέδρου στην διαφύλαξη των δημοκρατικών αξιών και τον περιέγραψε ως «φάρο της δημοκρατίας» σε μια εποχή που η δημοκρατία βρίσκεται υπό πίεση σε πολλά σημεία του πλανήτη. «Η ευπρέπειά σας είναι ένα φως που λάμπει πολύ μακριά και σίγουρα φθάνει στις καρδιές των Γερμανών. Ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, διοικείτε τον πιο ισχυρό στρατό, ηγείστε της μεγαλύτερης οικονομία στον κόσμο. Αλλά ίσως η πιο πολύτιμη υπηρεσία στη δημοκρατία, το πιο ευτυχές και καθησυχαστικό πράγμα για τους ανθρώπους είναι να γνωρίζουν ότι ακόμη και αυτός ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο είναι - τελικά - ένας θεμελιωδώς αξιοπρεπής άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, λίγο πριν απονείμει στον Αμερικανό πρόεδρο τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Αξίας, την υψηλότερη τιμή της Ομοσπονδιακής Γερμανίας.

Ο κ. Μπάιντεν αποδέχθηκε το μετάλλιο εμφανώς συγκινημένος, δηλώνοντας ότι σημαίνει για αυτόν πάρα πολλά. «Επιβεβαιώνει το κοινό μας ταξίδι, το πώς στεκόμαστε μαζί ως έθνη», σημείωσε και αναφέρθηκε επίσης στο ταξίδι του στο δυτικό Βερολίνο ως νέου γερουσιαστή και στην στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τον Χέλμουτ Σμιτ. Περιέγραψε επίσης την πτώση του Τείχους ως «ένα από τα σπουδαιότερα βήματα προόδου της ανθρωπότητας».

Αστειευόμενος σχετικά με την ηλικία του, η οποία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα της απόφασής του να μην διεκδικήσει την επανεκλογή του, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε: «Αν και μοιάζω μόλις 40, έχω ζήσει ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ιστορίας».

Με το βλέμμα στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για έναν «δύσκολο χειμώνα» και τόνισε την ανάγκη η χώρα «να παραμείνει ισχυρή» στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επίθεσης. «Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την υπεσχημένη συνεχή υποστήριξη στην Ουκρανία. Πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι να κερδίσει η Ουκρανία και να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη», δήλωσε και εξέφρασε την εκτίμησή του για την στάση της Γερμανίας σε αυτή την κρίση. «Μαζί μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Πολλά πολλά ευχαριστώ», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

