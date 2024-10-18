Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

To Βέλγιο ξεκίνησε έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου από Βελγοϊσραηλινό στη Γάζα

Μέλος επίλεκτης μονάδας των IDF - «Έχουμε ανοίξει φάκελο για πιθανά εγκλήματα πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Βέλγιο: Ξεκίνησε έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου από Βελγοϊσραηλινό στη Γάζα

Με απόφασή τους, που ενδέχεται να έχει συνέπειες για τη συνέχεια, οι βελγικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου που διέπραξε ένας Βελγοϊσραηλινός στρατιώτης που πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο η ομοσπονδιακή εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε έναν Βέλγο, μέλος μιας επίλεκτης μονάδας του ισραηλινού στρατού που περιλαμβάνει πολλούς άλλους κατόχους διπλών διαβατηρίων.

«Έχουμε ανοίξει φάκελο για πιθανά εγκλήματα πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας.


Ο ύποπτος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, λέγεται ότι είναι ένας άνδρας περίπου 20 ετών που διαμένει στο πολυτελές προάστιο Ucclois των Βρυξελλών.

Η έρευνα, που ξεκίνησε επίσημα την Τετάρτη, ξεκίνησε μετά το ρεπορτάζ του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου Γιούνις Τιράουι. 

Δημοσιεύοντας στο X αυτόν τον μήνα, ο Τιράουι κατηγόρησε μια ισραηλινή μονάδα ελεύθερων σκοπευτών που ονομάζεται "Refaim", ή "Φαντάσματα" στα εβραϊκά, για «βάναυσες εκτελέσεις άοπλων πολιτών».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου Πολ βαν Τίγχελτ δήλωσε την Πέμπτη ότι η βελγική έρευνα προσπάθησε να «επαληθεύσει τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο».

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αλλά αυτό δεν το απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βαν Τίγχελτ στο
κοινοβούλιο.

Ο ισραηλινός στρατός αρνείται ότι στοχεύει αμάχους στον πόλεμο στη Γάζα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Ισραήλ Πόλεμος στο Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark