Βόρεια Γάζα: Διευθυντής νοσοκομείου εκλιπαρεί για βοήθεια εν μέσω λιμού

Ο διευθυντής ενός από τα λίγα νοσοκομεία που ακόμα λειτουργούν στη βόρεια Γάζα δήλωσε συγκλονισμένος από τον αριθμό των εισερχόμενων ασθενών, με το προσωπικό να είναι κουρασμένο και να ξεμένει από ιατρικές προμήθειες και τρόφιμα.



«Πρόκειται για μια καταστροφική κατάσταση με όλη την έννοια, υπό το πρίσμα της έλλειψης δυνατοτήτων, προμηθειών, εργαλείων και ιατρικών μεθόδων», δήλωσε στο CNN ο Δρ. Χασάμ Αμπου Σαφίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν.

Πηγή: skai.gr

Ο Αμπού Σαφίγια είπε ότι ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σχολείο που χρησίμευε ως καταφύγιο εκτοπισμένων στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια, έχει ασκήσει πρόσθετη πίεση στη μονάδα εντατικής θεραπείας από την Πέμπτη. Κατά την επίθεση υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σκοτώθηκαν σχεδόν 30 άνθρωποι.«Από χθες μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει κοιμηθεί. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έφτασαν στο νοσοκομείο λόγω της σφαγής», είπε ο Σαφίγια.Επιπλέον, το νοσοκομείο παλεύει με τον αριθμό των μωρών που γεννήθηκαν πρόωρα λόγω του στρες και της «ψυχολογικής πίεσης» στις εγκύους που προκαλούνται από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στη βόρεια Γάζα.«Τα περισσότερα από αυτά τα μωρά είναι (γεννημένα στις) τριάντα τριών και τριάντα δύο (εβδομάδων), έχουν πολύ χαμηλό βάρος», είπε.Απηύθυνε έκκληση για «πραγματικά ταχεία παρέμβαση» από τους διεθνείς θεσμούς για να βοηθήσουν στη δημιουργία ασφαλούς διόδου για ιατρική βοήθεια και τρόφιμα.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατήγγειλε ότι το Ισραήλ εμποδίζει πολλούς ιατρικούς οργανισμούς να εισέλθουν στη Γάζα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που απαγορεύεται η πρόσβαση στον θύλακα σε οργανωμένους υγειονομικούς φορείς κατά τη διάρκεια του πολέμου.Έρευνα του ΟΗΕ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εφαρμόζει μια «συντονισμένη πολιτική» καταστροφής του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς σε επιθέσεις που όπως είπε ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.