Σήμερα το απόγευμα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, κυρία θέματα συζήτησης ήταν το μεταναστευτικό και, ειδικότερα, η απόφαση του Βερολίνου να υιοθετήσει και πάλι ελέγχους στα χερσαία σύνορα του, όπως και άλλες πρωτοβουλίες με στόχο την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Μελονι και Σολτς συμφώνησαν να μείνουν σε στενή επαφή, με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη, τη στενότερη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών, τις επιστροφές και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Πηγή: skai.gr

