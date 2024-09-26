Μια νέα θέση προστέθηκε στο Κολέγιο των Επιτρόπων, εκείνη του επιτρόπου Άμυνας. Ο Άντριους Κουμπίλιους προτάθηκε από την πρόεδρο της Κομισιόν και θα είναι ο επίτροπος Άμυνας εφόσον εγκριθεί η υποψηφιότητά του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να γίνει οπλοστάσιο της δημοκρατίας και να δημιουργήσει τις δικές της αποθήκες όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη σε περίπτωση έκτακτης στρατιωτικής ανάγκης, δήλωσε στο Politico, ο Άντριους Κουμπίλιους, αποκαλύπτοντας το όραμά του για την άμυνα του μπλοκ.

«Μπορούμε να εξετάσουμε όλες τις διαφορετικές ιδέες... ίσως η ΕΕ και η Επιτροπή να αγοράσουν εξοπλισμό και να τον διατηρήσουν στις αποθήκες», είπε σε συνέντευξή του στο γραφείο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου παραμένει ευρωβουλευτής μέχρι να επιβεβαιωθεί στη νέα του θέση ως πρώτος επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ένωσης.

Εάν το επίπεδο κινδύνου το δικαιολογεί «τότε αυτός ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη», είπε. «Αυτή είναι μια από τις προοπτικές», πρόσθεσε.

Η πρόταση θα φέρει επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας του μπλοκ. Η ΕΕ ιδρύθηκε ως σχέδιο ειρήνης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακόμη και το ταμείο που χρησιμοποιείται για την μερική αποζημίωση των χωρών για όπλα που στέλνουν στην Ουκρανία ονομάζεται Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δημιούργησε τη νέα θέση της Επιτρόπου Άμυνας ως απάντηση στην πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ανάγκη να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές χώρες να επανεξοπλιστούν και να συνεχίσουν να στέλνουν όπλα στο Κίεβο.

Όμως, η αποθήκευση όπλων θα παραβίαζε προνόμια κρατών μελών, τα οποία διστάζουν να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην άμυνα των Βρυξελλών.

Το ΝΑΤΟ επίσης θα αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό την ιδέα. Ο Γενς Στόλτενμπεργκ, ο απερχόμενος γενικός γραμματέας, εξέδωσε μια έντονη προειδοποίηση την περασμένη εβδομάδα στην ΕΕ να μην προσπαθήσει να ανταγωνιστεί την αμυντική συμμαχία.

«Χαιρετίζω τις προσπάθειες της ΕΕ για περισσότερα στον τομέα της άμυνας, αρκεί να γίνονται με τρόπο που να μην αντιγράφει ή να ανταγωνίζεται το ΝΑΤΟ», είπε, αναφερόμενος στις προσπάθειες της ΕΕ να δημιουργήσει τη δική της δύναμη ταχείας αντίδρασης του μπλοκ, η οποία μπορεί να καταλήξει σε τομείς όπως ο καθορισμός προτύπων για όπλα και πυρομαχικά, καθώς και στόχους σχεδιασμού και στρατιωτικής ικανότητας.



Πηγή: skai.gr

