Χαμάς προς Μπάιντεν: «Δεν παρεμποδίζουμε εμείς τη συμφωνία»

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, επέκρινε την Ουάσινγκτον και τις εκκλήσεις της Δύσης προς την οργάνωση να δεχθεί μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, λέγοντας πως είναι "σαν να είναι η Χαμάς που παρεμποδίζει τη συμφωνία".

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, ο Αμπού Ζούχρι είπε πως το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα, και πως εξακολουθεί να ελίσσεται υπό την κάλυψη των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν παρουσίασε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός σε τρεις φάσεις από το Ισραήλ στη Χαμάς για το τέλος του πολέμου στη Γάζα που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση.

Η πρόταση καλεί για κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατούμενων, και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή πως έχει μια θετική άποψη για το περιεχόμενο της πρότασης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν την Κυριακή πως αν η Χαμάς δεχθεί το προτεινόμενο σχέδιο, αναμένει πως το Ισραήλ θα ακολουθήσει.

"Ήταν μια ισραηλινή πρόταση. Έχουμε κάθε προσδοκία πως αν η Χαμάς συμφωνήσει με την πρόταση, όπως διαβιβάστηκε σε αυτούς, μια ισραηλινή πρόταση, πως το Ισραήλ θα πει ναι", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, στο ABC News.

Το Κατάρ, που μεσολαβεί μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής θέση και από τις δύο πλευρές προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

"Περιμένουμε μια σαφή ισραηλινή θέση που [θα] εκπροσωπεί ολόκληρη την κυβέρνηση ως απάντηση στην πρόταση των ΗΠΑ για τη Γάζα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

