Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών της Βάδης-Βυρτεμβέργης Τόμας Στρομπλ από τώρα και μέχρι την ημέρα της κηδείας του 29χρονου αστυνομικού όλα τα περιπολικά του κρατιδίου θα κυκλοφορούν με μαύρες κορδέλες, σε ένδειξη πένθους. Πότε θα γίνει η κηδεία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας. „Χρειαζόμαστε ακόμη χρόνο καθώς θέλουμε να δοθεί ακόμη χώρος στην οικογένεια να θρηνήσει", είπε. Η γερμανική σημαία κυματίζει μεσίστια στα κτίρια της αστυνομίας και στο υπουργείο Εσωτερικών.



Ενός λεπτού σιγή έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.34 π.μ., ακριβώς μία εβδομάδα μετά την επίθεση με μαχαίρι από τον 25χρονο δράστη, η οποία σημειώθηκε στην πλατεία της αγοράς στο κέντρο της πόλης, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το κίνημα Pax Europa. Πρόκειται για ένα κίνημα που ασκεί ανοιχτά κριτική στο Ισλάμ.

"Με όλα τα μέσα του συνταγματικού κράτους"

Ο δράστης, υπήκοος Αφγανιστάν,τραυμάτισε επίσης έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και τον αστυνομικό στο κεφάλι, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του χθες το απόγευμα μετά από δύο ημέρες σε τεχνητό κώμα. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Για το βράδυ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Μανχάιμ, στην οποία σκοπεύει να παραστεί και ο Στρομπλ. Συγκλονισμένοι είναι πολίτες και πολιτικοί.



"Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο έτσι, η βία θέτει σε κίνδυνο αυτό που έχει κάνει τη δημοκρατία μας ισχυρή", δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας Σταϊνμάιερ το βράδυ της Κυριακής στο Βερολίνο. Σε ανάρτησή του το πρωί στο Χ ο καγκελάριος Σολτς ανακοίνωσε "συνεπή δράση" κατά των επιθέσεων αξιωματούχων και δυνάμεων ασφαλείας. "Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε στο Μανχάιμ υπερασπίστηκε το δικαίωμα όλων μας να εκφράζουμε την άποψή μας", έγραψε ο Σολτς. "Αν οι εξτρεμιστές θέλουν να περιορίσουν βίαια αυτά τα δικαιώματα, πρέπει να γνωρίζουν ότι θα είμαστε οι πιο σκληροί αντίπαλοί τους. Θα αναλάβουμε δράση με όλα τα μέσα του συνταγματικού μας κράτους".



Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ τόνισε ότι ο δράστης πρέπει να τιμωρηθεί με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα του νόμου. "Εάν επιβεβαιωθεί ότι το κίνητρο ήταν ισλαμιστικό, αυτό δείχνει πόσο σθεναρά πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την ισλαμιστική τρομοκρατία". Ο γενικός γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU) Κάρστεν Λίνεμαν έκανε λόγο για πιθανό ισλαμιστικό χτύπημα και ζήτησε τη συνεπή απέλαση εγκληματιών που έχουν έρθει στη Γερμανία ως πρόσφυγες. Το AfD κάλεσε την κυβέρνηση να επιτρέψει τον επαναπατρισμό στο Αφγανιστάν, ενώ η επικεφαλής των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της δράσης κατά του ισλαμισμού στη Γερμανία.

Το προφίλ του δράστη

Η επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε περίπτερο που διοργάνωσε «το κίνημα πολιτών Pax Europa» με έδρα το Κρέσφελντ. Το μέλος του, ο Μίχαελ Στιρτσενμπέργκερ, ακτιβιστής που επικρίνει το Ισλάμ, τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο, αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild ο Στιρτσενμπέργκερ συνέκρινε το Κοράνι με το βιβλίο "Ο Αγώνας μου"του Χίτλερ και ήταν υπό παρακολούθηση από την Βαυαρική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Ακόμη και μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Μανχάιμ, το κίνημα Pax Europa σχεδιάζει να συνεχίσει τις δημόσιες εμφανίσεις και σε άλλες πόλεις της Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η ταμίας του Pax Europa Στέφανι Κιτσίνα δήλωσε το Σάββατο στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι προγραμματίζεται μια εκδήλωση το επόμενο Σάββατο, 8 Ιουνίου, στο κέντρο του Ντόρτμουντ. Εκφράζει μάλιστα την υπόθεση ότι η αστυνομία θα λάβει μέτρα ασφαλείας, γιατί οι ίδιοι δεν θα έχουν δική τους υπηρεσία ασφαλείας.



Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης που πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και προς το παρόν δεν είναι σε θέση να ανακριθεί. Είναι 25 χρονών, γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και ζει στη Γερμανία από το 2014. Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και ζούσε μέχρι την ημέρα της επίθεσης με την οικογένειά του στο Χεπενχάιμ της Έσσης.



