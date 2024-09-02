Νέο περιστατικό επίθεσης σε πλοίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ερυθρά Θάλασσα, 70 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Σαλίφ της Υεμένης, σύμφωνα με την βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με την UKMTO, ένα εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από δύο άγνωστα βλήματα, αλλά δεν υπάρχουν θύματα στο πλοίο

Το πρακτορείο ανέφερε ότι ο έλεγχος των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι μια τρίτη έκρηξη σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το εμπορικό πλοίο.

Το σκάφος συνεχίζει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι του, σύμφωνα με την UKMTO.

Από τον Νοέμβριο του 2023, αρκετοί ναυτικοί έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά στις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης με πυραύλους και drones σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσια περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

