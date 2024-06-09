Στην Ουγγαρία τα ποσοστά συμμετοχής είναι αρκετά υψηλά. Το ποσοστό συμμετοχής έφτασε το 33% στη 1 μ.μ., το υψηλότερο από τότε που η χώρα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2004.

Η πρωτοφανής προσέλευση εξηγείται εν μέρει από την ταυτόχρονη διοργάνωση τοπικών εκλογών, καθώς και από την πολύ τεταμένη πολιτική ατμόσφαιρα μετά την είσοδο στην πολιτική του Πέτερ Μάγιαρ, πρώην κυβερνητικού στελέχους που καταγγέλλει από τον Φεβρουάριο διαφθορά στο περιβάλλον του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Στις 5 το απόγευμα, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στη χώρα ανερχόταν στο 50,69%. Την ίδια ώρα στις ευρωεκλογές του 2019 ήταν 37,06 τοις εκατό.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα έντονη στα χωριά, δήλωσε ο Péter Krekó, εκτελεστικός διευθυντής της ανεξάρτητης δεξαμενής σκέψης Political Capital, όπου η ψήφος του Όρμπαν είναι παραδοσιακά ισχυρή. «Αναμένονται καλά αποτελέσματα για το Fidesz», δήλωσε.

«Ελπίζω ότι μια πλειοψηφία υπέρ της ειρήνης θα βγει από αυτές τις εκλογές», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ 'Ορμπαν αφότου ψήφισε στη Βουδαπέστη. Παραμένοντας πολύ επικριτικός απέναντι στις Βρυξέλλες, ο εθνικιστής ηγέτης εντείνει επιπλέον τις επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας το ότι παρασύρει τις χώρες της Συμμαχίας σε μια «παγκόσμια ανάφλεξη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.