Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι πολίτες τιμώρησαν εξτρεμιστές από αριστερά

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι σήμερα είναι γιορτή, αλλά από αύριο η δουλειά συνεχίζεται

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Η πρόεδρός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Κομισιόν, απευθύνθηκε από τις Βρυξέλλες και εκδήλωση του ΕΛΚ στο CDU στη Γερμανία μετά την ανακοίνωση των προβλέψεων που φέρνουν τους χριστιανοδημοκράτες πρώτο κόμμα.

Τόνισε ότι οι πολίτες τιμώρησαν εξτρεμιστές από αριστερά και δεξιά και έκανε λόγο για ξεκάθαρη ψήφο για μία ισχυρή Ευρώπη για την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη δημοκρατία. Σημείωσε ότι σήμερα είναι γιορτή, αλλά από αύριο η δουλειά συνεχίζεται υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για μια ισχυρή και αποτελεσματική Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

