Γερμανία - Exit polls: Ο Σόλτς «δεν φτάνει στον κόσμο» λέει ο Βέμπερ

Ο Βέμπερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επικρίνει τον γερμανικό συνασπισμό κόκκινο/πράσινο/κίτρινο μετά τα πρώτα exit polls.

Μετά τη δημοσίευση των πρώτων exit polls στη Γερμανία, ο αρχηγός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ γιόρτασε τη νίκη του κεντροδεξιού του CDU/CSU που αναμένεται να συγκεντρώσει 30 ευρωβουλευτές στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Είπε, επίσης, ότι ο λεγόμενος συνασπισμός «φαναριών» στο Βερολίνο, με τους (κίτρινους) Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP) και Πράσινους, υπό τον (κόκκινο) σοσιαλδημοκράτη (SPD) καγκελάριο Όλαφ Σολτς, δεν φτάνει πλέον στον κόσμο.

«Είμαστε υπέρ της σταθερότητας και είμαστε το προπύργιο ενάντια σε ακροδεξιούς εξτρεμιστές όπως η [Εναλλακτική για τη Γερμανία] AfD», είπε στο X.

Die #CSU hat gemeinsam gekämpft. Wenn wir zusammenstehen, wenn wir unsere ganze Bandbreite zeigen und inhaltlich stark sind, dann sind wir auch erfolgreich. Danke für den großartigen Einsatz an die gesamte CSU! #Europawahl2024 — Manfred Weber (@ManfredWeber) June 9, 2024

