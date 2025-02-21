Καθώς η προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία οδεύει προς το τέλος της, ένα μικρό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς προκαλεί αίσθηση, αφού γνωρίζει μια απρόσμενη αναγέννηση, χάρη σε μια χαρισματική υποψήφια και το κήρυγμά του κατά της ακροδεξιάς.

Γνωστό για τις χρόνιες κρίσεις του και αποδυναμωμένο από μια πρόσφατη διάσπαση, το Die Linke (Η Αριστερά) έμοιαζε μέχρι πρότινος καταδικασμένο να πει αντίο στην Μπούντεσταγκ (Κάτω Βουλή), μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα, μακρινός κληρονόμος του Κομμουνιστικού Κόμματος της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, θα ξεπεράσει με άνεση το κατώφλι του 5%. Μια δημοσκόπηση δίνει μάλιστα ποσοστό 9% σε αυτό το κόμμα που το θεωρούσαν «ετοιμοθάνατο».

Αφορμή για την αναγέννησή του; Η υιοθέτηση, στα τέλη Ιανουαρίου, ενός ψηφίσματος της Χριστιανικής Ένωσης για τους μεταναστευτικούς κανόνες, με τις ψήφους της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), γεγονός που έσπασε το μεταπολεμικό «ταμπού» της συνεργασίας των «παραδοσιακών» κομμάτων με την ακροδεξιά σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η Χάιντι Ράιχινεκ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Die Linke, μια πολιτικός που ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό μέχρι πρόσφατα, αντέδρασε από το βήμα της Βουλής, με μια πύρινη ομιλία που έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 6,5 εκατομμύρια θεάσεις στην πλατφόρμα TikTok. «Απευθύνομαι στους ανθρώπους έξω από εδώ: μην εγκαταλείπετε, πολεμήστε, αντισταθείτε στον φασισμό σε αυτή τη χώρα. Στα οδοφράγματα!» είπε η 37χρονη πολιτικός. Και αυτή η ομιλία κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανούς που κατέβηκαν στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες για να διαδηλώσουν κατά της ακροδεξιάς και κατά της στάσης των συντηρητικών.

Η Ράιχινεκ, που κατάγεται από την πρώην Ανατολική Γερμανία αλλά πλέον ζει στο Όσναμπρουκ, στη βόρεια Γερμανία, εντάχθηκε στο Die Linke το 2015, «χωρίς μακροχρόνια σχέδια» αλλά αισθανόμενη μόνο «θύμο», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Είχε εργαστεί σε ένα κέντρο για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, κατόπιν στις υπηρεσίες αρωγής νέων και δηλώνει ότι έγινε μάρτυρας της κοινωνικής αδικίας και της φτώχειας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Αφού έκανε το ντεμπούτο της στην τοπική πολιτική σκηνή, η Ράιχινεκ, που στο δεξί της μπράτσο έχει χτυπήσει τατουάζ της Ρόζα Λούξεμπουργκ, εκλέχθηκε στην Μπούντεσταγκ το 2021.

Το χάρισμά της λειτουργεί, αλλά και το κόμμα συνολικά κάλυψε ένα κενό στον πολιτικό χώρο, ασχολούμενο με κοινωνικά θέματα, όπως το κόστος ζωής και την εκτόξευση των ενοικίων, τα οποία αγνοήθηκαν από τους υπόλοιπους, σε μια προεκλογική εκστρατεία όπου κυριάρχησε το μεταναστευτικό.

«Μπορούμε να κερδίσουμε επικεντρωνόμενοι και σε τέτοια θέματα», υπογράμμισε σήμερα ο ηγέτης του κόμματος Γιαν φαν Άκεν.

Το Die Linke έκανε μια «αποτελεσματική» εκστρατεία και έθεσε «σαφείς προτεραιότητες», συνόψισε ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών Αντώνιος Σουρής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Ο αριθμός των μελών του κόμματος έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών και σε μια δημοσκόπηση μεταξύ των νέων κάτω των 18 ετών έρχεται στην πρώτη θέση, με ποσοστό 20,8%.

Πριν από έναν χρόνο, το Die Linke παρέπαιε, μετά την αποχώρηση της ηγέτιδάς του, της 55χρονης Σάρα Βάγκενκνεχτ, η οποία υιοθέτησε μια σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, ασύμβατη με εκείνη του κόμματος. Ως επικεφαλής ενός νέου κόμματος της «συντηρητικής αριστεράς», του BSW, η Βάγκενκνεχτ έκανε καλή αρχή, συγκεντρώνοντας ποσοστό 6,2% στις ευρωεκλογές του Ιουνίου και διψήφια ποσοστά σε τρεις περιφερειακές εκλογές, μετά τις εκκλήσεις της για επανασύνδεση της Γερμανίας με τη Ρωσία. Όμως το BSW ήρθε στη συνέχεια αντιμέτωπο με εσωτερικές συγκρούσεις και ισχυρισμούς για διαφθορά. Η ντε φάκτο στήριξη της Βάγκενκνεχτ στο ψήφισμα για το μεταναστευτικό που ψηφίστηκε από την AfD, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Ένας ψηφοφόρος της, ο 43χρονος κουρέας Τόμας Μαρίενφελντ, είπε ότι αν και ψήφισε το BSW τον Ιούνιο, επέστρεψε τώρα στο Die Linke. Παρακολουθώντας την ομιλία της Ράιχινεκ στην Μπούντεσταγκ, «ήμουν 100% σύμφωνος, κάτι που δεν συνέβη ποτέ με την κυρία Βάγκενκνεχτ ή με άλλα κόμματα, όπως το SPD ή τους Πράσινους. Αν ο κόσμος κλίνει προς τα δεξιά, τότε είναι καθήκον μου ως Γερμανός να πάω αριστερά», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.