Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία ενέργειας DTEK.
«Η ζημιά είναι εκτεταμένη. Οι επιδιορθώσεις θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του εξοπλισμού», ανέφερε η DTEK σε μήνυμα μέσω Telegram.
Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι σε κάποιους οικισμούς στην περιοχή σημειώθηκαν μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης.
«Τη νύχτα, ο εχθρός εξαπέλυσε μια ακόμα κυνική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών στην περιφέρεια της Οδησσού», έγραψε ο Κίπερ σε μήνυμα στο Telegram.
Οι κρίσιμης σημασίας ενεργειακές υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες και είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον Κίπερ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.