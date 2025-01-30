Μελόνι-Σολτς: Τηλεφωνική επικοινωνία με αναφορά στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 3ης Φεβρουαρίου

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία, σήμερα το μεσημέρι, με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Όπως αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση της ιταλικής προεδρίας της κυβέρνησης, η συνομιλία επικεντρώθηκε στην προετοιμασία του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου και, ειδικότερα, στην ανάπτυξη της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα της άμυνας, όπως και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

