Γερμανία: Δικαστήριο απαγορεύει την απόρριψη αιτούντων άσυλο σε γερμανικό έδαφος

Δικαστικό «μπλόκο» στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Το Διοικητικό δικαστήριο του Βερολίνου έκρινε παράνομη την απόρριψη αιτούντων άσυλο από τους συνοριακούς ελέγχους σε γερμανικό έδαφος, σύμφωνα με δικαστική ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα.

Όποιος υποβάλλει αίτηση ασύλου σε συνοριακό έλεγχο σε γερμανικό έδαφος δεν μπορεί απλώς να επιστραφεί – πρέπει πρώτα να ακολουθηθεί η λεγόμενη διαδικασία του Δουβλίνου για να προσδιοριστεί ποια χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία ασύλου.

Σύμφωνα με τη Bild, τρεις Σομαλοί, δύο άνδρες και μία γυναίκα, είχαν καταθέσει την αγωγή. Έφτασαν στη Γερμανία με τρένο από την Πολωνία στις 9 Μαΐου και υπέβαλαν αίτηση ασύλου. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία τους έλεγξε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης (Όντερ) και τους απέλασε πίσω στην Πολωνία την ίδια ημέρα.

«Η άποψή μας είναι ότι τώρα θα μειώσουμε πραγματικά αυτούς τους αριθμούς σημαντικά. Δεν πρέπει να είναι εξαψήφιος αριθμός. Οι πόλεις, οι κοινότητες, τα σχολεία, τα νοσοκομεία και οι υποδομές μας έχουν κατακλυστεί», δήλωσε πρόσφατα ο Μερτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD.

Ο καγκελάριος είχε διαβεβαιώσει ότι ισχύουν όσα έχει δηλώσει περί απόρριψης αιτούντων άσυλο στα σύνορα. «Αυτό θα συμβεί» επέμεινε, και επισήμανε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο συντονισμός με τις γειτονικές χώρες. Μάλιστα, τόνισε πως «αναμένει διάθεση συνεργασίας εκ μέρους τους».

Προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου, η νέα γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να απελάσει περισσότερους ανθρώπους και να αναστείλει την οικογενειακή επανένωση, όπως συμφωνήθηκε στην προγραμματική συμφωνία πρόσθεσε.

