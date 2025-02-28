Βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε σήμερα στο βορειοδυτικό Πακιστάν ανάμεσα σε πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί σε ισλαμικό σχολείο για την προσευχή της Παρασκευής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι, ανακοίνωσαν η αστυνομία και διασώστες.

Η επίθεση σημειώθηκε στο ισλαμικό σχολείο όπου φοίτησαν πολλοί ανώτατοι ηγέτες των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, περιλαμβανομένου του ιδρυτή της οργάνωσης μουλά Ομάρ.

Από την έκρηξη στο ιστορικό κορανικό σχολείο των Ταλιμπάν σκοτώθηκε, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του Μολάνα Χαμιντούλ Χακ Χακάνι, ο γιος του εκλιπόντος Μολάνα Σαμί ουλ Χακ, ο οποίος θεωρείται "πατέρας" του κινήματος των Ταλιμπάν.

Το σχολείο Νταρούλ Ουλούμ Χακάνια βρίσκεται σε πακιστανική πόλη στην αφγανική μεθόριο.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Στην Καμπούλ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν "καταδίκασε απερίφραστα" την επίθεση, αποδίδοντάς την σε "μέλη του Ισλαμικού Κράτους", ενώ ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ και ο υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Νακβί έκαναν λόγο για "τρομοκρατική" ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

