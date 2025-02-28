Γαλλία: 79 σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων έχουν αποτραπεί στη χώρα από το 2015

Εβδομήντα εννέα τρομοκρατικά σχέδια έχουν «αποτραπεί συνολικά» στη Γαλλία από το 2015, όπως δήλωσε σήμερα ο διευθυντής του αντιτρομοκρατικού τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI) στο RTL.

"Από το 2015, έχουμε αποτρέψει 79 σχεδιασμένες επιθέσεις. Η DGSI απέτρεψε 71 από αυτές (...) είμαστε βέβαιοι, σε πολλές περιπτώσεις, ότι έχουμε αποτρέψει πραγματικές επιθέσεις, είμαστε σίγουροι ότι έχουμε σώσει ζωές, δεκάδες ζωές", είπε, προτού προσθέσει ότι "η τρομοκρατική απειλή παραμένει πολύ υψηλή στη Γαλλία".

"Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και σε άλλες περιοχές του κόσμου, απαιτεί επαγρύπνηση και μπορεί να πυροδοτήσει επιθυμίες για ανάληψη δράσης κατά της χώρας μας. Η μείωση των τρομοκρατικών ενεργειών, σε όγκο σε σύγκριση με την περίοδο που ζήσαμε μεταξύ 2015 και 2017 και την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων, μπορεί να μας κάνει να το ξεχάσουμε αυτό, αλλά η απειλή παραμένει διαχρονική", συνέχισε ο επικεφαλής του τμήματος διατηρώντας την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προφίλ έχουν εξελιχθεί: «Το 70% των ατόμων που έχουν συλληφθεί από το 2023 είναι κάτω των 21 ετών». Οι ανήλικοι είναι «αρκετά σπάνιοι», οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν μερικές φορές νέους «14 ετών που είναι πολύ αποφασισμένοι», έφηβοι συχνά «άγνωστοι στις αστυνομικές υπηρεσίες, ιδίως λόγω του νεαρού της ηλικίας τους» που δεν ανήκουν στο «φάσμα» του DGSI.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

