Τρεις Ισραηλινές που απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα μοιράστηκαν τις αναμνήσεις τους για την αιχμαλωσία τους στη Γάζα, ρίχνοντας φως σε μήνες σωματικών και ψυχολογικών βασανιστηρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού ειδησεογραφικού ιστότοπου N12.



Οι τρεις γυναίκες περιέγραψαν τη δοκιμασία τους: μετακινούνταν ανάμεσα σε σπίτια πολιτών και σήραγγες της Χαμάς. Κρατούνταν σε ανθυγιεινές συνθήκες για μήνες, και συχνά τούς αρνούνταν τα χρειώδη, όπως ντους, ιατρική περίθαλψη και πρόσβαση σε κατάλληλες υποδομές υγιεινής.



Μερικές κρατήθηκαν σε απόλυτο σκοτάδι για παρατεταμένες περιόδους, και υπέφεραν από την πείνα. Εκτός από τη σωματική τους ταλαιπωρία, οι όμηροι υποβλήθηκαν σε καταναγκαστική εργασία. Κάποιες έγιναν οικιακές σκλάβες: τις ήθελαν να μαγειρεύουν και να καθαρίζουν τουαλέτες για τους απαγωγείς τους. Τούς απαγορευόταν να κλαίνε ή και να πιάνονται χέρι - χέρι, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη άσχημη ψυχολογική τους κατάσταση.

«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

Παρά το ψυχολογικό τραύμα, μικρές αναλαμπές ελπίδας εμφανίζονταν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας τους. Μια γυναίκα, της οποίας τα γενέθλια συνέπεσαν με τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, άκουσε την οικογένειά της να της εύχεται χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο, κάτι που της ανέβασε το ηθικό. Άλλες είδαν στην τηλεόραση διαδηλώσεις για την απελευθέρωσή τους, κάτι που τούς έδωσε δύναμη.



Μερικές όμηροι περνούσαν χρόνο με τα παιδιά των μαχητών της Χαμάς, ακόμη και παίζοντας μαζί τους, ενώ λίγες έμαθαν αραβικά κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους.



Οι γυναίκες αποκάλυψαν ότι μερικές κρατήθηκαν αρχικά μαζί, αλλά αργότερα χωρίστηκαν. Αυτοί οι χωρισμοί, σε συνδυασμό με τη σκληρή μεταχείριση και την έλλειψη επικοινωνίας, βάθυναν την αίσθηση της απομόνωσης που υπέμειναν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι καταδίκασαν έντονα τη Χαμάς, κατηγορώντας την τρομοκρατική οργάνωση ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. «Τα βάσανα αυτών των γυναικών δεν πρέπει να ξεχαστούν», σχολίασε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος. «Κάθε μέρα που πέρασαν στην αιχμαλωσία είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Στο μεταξύ, η Χαμάς κατηγόρησε το Σάββατο το Ισραήλ ότι καθυστερεί την εφαρμογή των όρων κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα εμποδίζοντας τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στις βόρειες περιοχές του θύλακα.

Η οργάνωση προειδοποιεί μάλιστα ότι τέτοιες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να έχουν «επιπτώσεις» στα επόμενα στάδια της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, το Ισραήλ επρόκειτο να αποσυρθεί την Κυριακή από μέρος του διαδρόμου Νετζαρίμ και να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα μέσω της παραλιακής οδού.



Το Ισραήλ έθεσε ως όρο για την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Γάζας την απελευθέρωση μιας ομήρου, της Αρμπέλ Γεχούντ, η οποία σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της Χαμάς που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, είναι «καλά στην υγεία της».

Αρμπέλ Γεχούντ



Πάντως, η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι απελευθέρωσε 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των γυναικών στρατιωτών που κρατούνταν από τις 7 Οκτωβρίου 2023.



Η τρομοκρατική ομάδα δημοσιοποίησε και ένα προπαγανδιστικό βίντεο που δείχνει την απελευθέρωση των τεσσάρων νεαρών γυναικών, των Καρίνα Αριέβ, Ντανιέλα Γκιλμπόα, Ναάμα Λεβί και Λιρί Αλμπάγκ νωρίτερα το Σάββατο.



Όπως δείχνει το βίντεο, η Χαμάς έδωσε και πάλι σε καθεμία από τις ομήρους ένα «καδραρισμένο πιστοποιητικό απελευθέρωσης κρατουμένων» και μια χάρτινη σακούλα με δώρα με το λογότυπο των Ταξιαρχιών Κασάμ.

