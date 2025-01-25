Ένας 14χρονος δολοφονήθηκε την Παρασκευή στο Παρίσι, καθώς αρνήθηκε να δώσει το κινητό τηλέφωνό του σε δύο ανήλικους 16 και 17 ετών, οι οποίοι έχουν τεθεί υπό κράτηση, έγινε γνωστό σήμερα από δικαστική πηγή.

«Ενώ το νεαρό αγόρι έφευγε από την προπόνηση ποδοσφαίρου δύο άτομα του ζήτησαν το τηλέφωνό του». Όταν εκείνος αρνήθηκε να το παραδώσει, δέχτηκε μια μαχαιριά στον ώμο. Ένας φίλος του που βρισκόταν στο σημείο του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και ήταν εκείνος που βοήθησε τις αρχές να ταυτοποιήσουν τους δράστες, πρόσθεσε η εισαγγελία.

Paris : un adolescent de 14 ans tué d'un coup de couteau pour son téléphone https://t.co/pp86CO1MsB — RTL France (@RTLFrance) January 25, 2025

Οι δύο ανήλικοι, κάτοικοι Παρισιού, συνελήφθησαν.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αλλά σήμερα το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του.

Η κατηγορία με την οποία βαρύνονται οι δύο ανήλικοι, απόπειρα εκβιασμού που οδήγησε στον θάνατο του θύματος, επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι δύο ανήλικοι ήταν ήδη γνωστοί στις διωκτικές αρχές για κλοπές και άλλα αδικήματα και το φθινόπωρο τους είχε απαγορευτεί κάθε επαφή μεταξύ τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.