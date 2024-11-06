Καμίνια: Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων

Δύο αλλοδαποί ηλικίας 26 και 24 ετών συνελήφθησαν για εμπορία λαθραίων τσιγάρων στα Καμίνια και θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ μεσημβρινές ώρες της 5-11-2024 εντοπίστηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή οι δύο συλληφθέντες να εξέρχονται από οικία και να κατέχουν μαύρες σακούλες που περιείχαν -79- πακέτα τσιγάρα και -125- συσκευασίες καπνού χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Μετά από επερχόμενη έρευνα από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου στην εν λόγω οικία που χρησιμοποιούσαν για την αποθήκευση των λαθραίων προϊόντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον -14.900- λαθραία πακέτα τσιγάρα και -1.789- συσκευασίες καπνού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.